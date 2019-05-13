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Вернет ли польское правительство белорусам визы «на закупы»?

14.05.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Почему белорусы стали тратить меньше денег на шопинге в Польше, и какие потери несет малый бизнес соседней страны.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В 2018 году белорусы оставили в польских магазинах и на рынках около 164 миллионов долларов. Почти половину этой суммы потратили жители приграничных регионов Беларуси.

С отменой виз «на закупы» в начале 2019 года доходы бизнеса в приграничных регионах Польши сократились. Из-за падения доходов от продаж около тысячи представителей малого бизнеса Польши выступили с петицией за возврат выдачи белорусам виз «на закупы». С похожей инициативой выступают и местные власти Белостока.

Эксперт варшавского Фонда имени Стефана Батория (Польша) Кшиштоф Мрозек, ссылаясь на данные «Radio Białystok», подтверждает, что количество покупок у предпринимателей приграничного региона сократилось на 70−80%, и связывает это с уменьшением приезжающих граждан Беларуси, в том числе из-за отмены выдачи виз на покупки.

Россыпь кочек на пути «закупов»

Уже не в первый раз изменения в визовой политике сказываются на польском приграничном бизнесе, а он выступает с просьбами об упрощении визового режима для белорусов, напоминает аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев. Похожей была ситуация после подписания Польшей шенгенского соглашения в 2007 году, когда страна начала выдавать шенгенские визы вместо национальных. Это вызвало обеспокоенность бизнесменов приграничья из-за большого падения доходов.

— В 2008 году тоже была организована петиция от имени местных органов власти − центральным о либерализации визовой политики, — говорит эксперт EAST.

Но в этот раз потери польских бизнесменов связаны не только с отказом от самых доступных для белорусов видов виз. На ситуацию повлияло много факторов. Это новые, более жесткие нормы белорусской стороны по количеству ввозимых товаров и суммам, потраченным на их покупку, и запрет торговли в польских магазинах по воскресеньям.

— Если в прошлом году запрет действовал два воскресенья в месяц, то в этом году — уже три, — говорит Кшиштоф Мрозек.

Сказалось также то, что в последние годы снижается количество выданных белорусам шенгенских виз, и то, что белорусы в целом стали тратить меньше денег. Начиная с 2014 года, они с каждым годом оставляют все меньше средств в польских торговых точках.

— Но во многом падение уровня покупок в последние годы было связано с кризисом в Беларуси 2016−2017 годов, — говорит Андрей Елисеев.


По информации аналитика EAST Андрея Елисеева

По данным польской Ассоциации предпринимателей и работодателей, в 2017 году белорусы потратили на покупки в Польше 2,5 миллиарда злотых. Значит, в этом году бизнес может недосчитаться примерно 2 миллиардов злотых.

— Это существенные потери для предпринимателей, но также и для бюджета Польши, — подчеркивает Кшиштоф Мрозек.

Поможет соглашение об упрощении визового режима

Нынешняя ситуация неудобна как польским бизнесменам, там и привыкшим к шопингу в окрестностях Белостока белорусам.

— Сейчас посольства и консульские учреждения Польши открывают гражданам Беларуси туристические визы, для получения которых нужно подтверждение бронирования жилья или гостиницы. Кроме этого визы не всегда выдаются на долгий срок. А огромное количество людей из Гродно, Бреста или даже Минска раньше приезжали на несколько часов и не так часто оставались в Польше ночевать, — отмечает Кшиштоф Мрозек.

Но даже если польские власти услышат местный бизнес и захотят пойти ему навстречу, они не смогут принимать самостоятельные решения об упрощении визовой политики.

— Польша обязана следовать политике выдачи краткосрочных шенгенских виз. Единственное, что возможно — это возвращение виз «на закупы», — считает Андрей Елисеев.

Но Беларусь и Евросоюз, по заверениям обеих сторон, вот-вот подпишут соглашение о визовой фасилитации. Поэтому как польским бизнесменам, так и белорусам, привыкшим ездить за покупками в соседнюю страну, остается ждать, когда же это произойдет.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Почему белорусы стали тратить меньше денег на шопинге в Польше, и какие потери несет малый бизнес соседней страны.
 
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