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На могиле Александра Коржича Минобороны установило памятник

14.05.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На могиле Александра Коржича появился памятник, сообщает «Радыё Свабода». Поставить его погибшему в армии солдату матери Светлане Коржич обещал лично министр обороны Андрей Равков.


Фото: Сергей Конопляник

Изначально памятник планировали поставить ко дню рождения Александра, 15 апреля, но фактически сделать это удалось лишь к Радунице.

«Поставили памятник, осталось только немного привести могилу в порядок, плитку положить, — рассказала Светлана Коржич. — Ходили с военкомом на кладбище, смотрели, что еще нужно сделать. В военкомате говорят, что денег больше нет. Если так, то я и сама доделаю. Спасибо и на этом».

Светлана не знает, сколько средств Минобороны потратило на памятник. Она говорит, что подобный в Пинске может стоить около 10 тыс. рублей. Раньше на могиле Александра стоял деревянный крест, установленный на похоронах.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Поставить памятник ее сыну министр Равков обещал матери солдата Коржича на личном приеме в начале апреля.

«Мне нравится, хороший памятник, — говорит Светлана. — Единственное, священники отказывались его освятить. Вначале один не хотел, потом другой. Да еще нам в руку всунул карточку с молитвой за суицидников. В итоге нашелся еще один, молодой, он освятил».

Напомним, 3 октября 2017 года в подвале медроты был обнаружен Александр Коржич с майкой на голове и связанными шнурками. Поле этого сержантам части было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), а Барановскому еще по ч. 1 ст. 205 (Кража). Потерпевшая Светлана Коржич не согласилась с официальной версией и с момента гибели единственного сына настаивает на одном: Александра убили.

5 ноября 2018 года Минский областной суд признал сержантов из Печей виновными в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича и приговорил Евгения Барановского к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Антона Вяжевича — к 7 годам, Егора Скуратовича — к 6 годам лишения свободы. В адрес министра обороны Андрея Равкова суд вынес частное определение. Сержанты осуждены по ч. 3 ст. 455 УК (Злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия), ч. 1, 2 ст. 430 (Получение взятки), а Барановский еще по ч. 1 ст. 205 (Кража).

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Изначально памятник планировали поставить ко дню рождения Александра, 15 апреля, но фактически сделать это удалось лишь к Радунице.
 
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