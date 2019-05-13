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На могиле Александра Коржича Минобороны установило памятник
14.05.2019 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На могиле Александра Коржича появился памятник,
Изначально памятник планировали поставить ко дню рождения Александра, 15 апреля, но фактически сделать это удалось лишь к Радунице.
«Поставили памятник, осталось только немного привести могилу в порядок, плитку положить, — рассказала Светлана Коржич. — Ходили с военкомом на кладбище, смотрели, что еще нужно сделать. В военкомате говорят, что денег больше нет. Если так, то я и сама доделаю. Спасибо и на этом».
Светлана не знает, сколько средств Минобороны потратило на памятник. Она говорит, что подобный в Пинске может стоить около 10 тыс. рублей. Раньше на могиле Александра стоял деревянный крест, установленный на похоронах.
Поставить памятник ее сыну
«Мне нравится, хороший памятник, — говорит Светлана. — Единственное, священники отказывались его освятить. Вначале один не хотел, потом другой. Да еще нам в руку всунул карточку с молитвой за суицидников. В итоге нашелся еще один, молодой, он освятил».
Напомним, 3 октября 2017 года в подвале медроты был обнаружен Александр Коржич с майкой на голове и связанными шнурками. Поле этого сержантам части было
5 ноября 2018 года Минский областной суд признал сержантов из Печей виновными в доведении до самоубийства рядового Александра Коржича и
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Изначально памятник планировали поставить ко дню рождения Александра, 15 апреля, но фактически сделать это удалось лишь к Радунице.
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