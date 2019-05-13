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В Беларуси реализуют комплексный план по санэпидбезопасности на Европейских играх

14.05.2019 11:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовили и реализуют обширный комплексный план обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности на II Европейских играх. Об этом сегодня журналистам сообщил заведующий противоэпидемическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (РЦГЭиОЗ) Дмитрий Голотик, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист отметил, что план обширен и предусматривает, в частности, создание необходимых условий в кафе, ресторанах, магазинах и в других объектах общественного питания и торговли. Работники, которые будут участвовать в организации питания гостей и участников соревнований, обследуются и вакцинируются. По последнему слову техники оснащен пункт питания спортсменов II Европейских игр.

Постоянный санитарный контроль будет налажен на всех спортивных объектах, в гостиницах, в Студенческой деревне, где разместятся участники предстоящих состязаний.

В Беларуси регулярно проводятся тренировочные учения по вопросам санитарной охраны территории, действий при выявлении лиц с симптомами инфекционных заболеваний, в том числе острых кишечных инфекций. "Подготовительные работы ведутся огромные", - подчеркнул представитель РЦГЭиОЗ.

Как сообщал ранее Минздрав, специалисты оценили эпидемиологические риски возможности завоза и распространения инфекционных заболеваний во время проведения II Европейских игр. С учетом сезона наибольший связывают с острыми кишечными инфекциями, в том числе вирусной этиологии. Дмитрий Голотик отметил, что с учетом этого созданы госпитальные базы в крупных инфекционных больницах, созданы эпидбригады на уровне республиканского и территориальных центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. "Люди проходят обучение, бригады оснащены всем для проведения санитарно-противоэпидемических, дезинфекционных мероприятий, если они потребуются", - сказал специалист.

II Европейские игры пройдут на 12 спортивных площадках. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовили и реализуют обширный комплексный план обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности на II Европейских...
 
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