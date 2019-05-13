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До +23°С ожидается по юго-востоку Беларуси 15 мая

14.05.2019 11:57 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 15 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, днем при грозах его порывы будут достигать 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 13 градусов тепла. Днем будет 15-21 градус выше нуля, по юго-востоку воздух прогреется до 23 градусов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается по юго-востоку Беларуси 15 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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