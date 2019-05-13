Что происходило в Бобруйске, где питбуль напал и искусал шестерых человек

Источник материала: Tut.by

Вечером 11 мая шестеро бобруйчан, включая 5-летнего мальчика, были госпитализированы с рваными ранами различной степени тяжести — всех их покусал питбуль. В общежитии в Бобруйске, рядом с которым произошло ЧП, до сих пор обсуждают случившееся. Местные жители говорят, что собаки здесь и раньше нападали на детей, но таких серьезных увечий не причиняли. Пес, по их словам, оказался не просто бойцовским — его, судя по многочисленным шрамам на туловище животного и пятнам зеленки, специально натаскивали на то, чтобы убивать.





Тринадцатилетний Саша Дайнеко был первым, кто попытался дать отпор питбулю, когда тот появился на детской игровой площадке возле общежития. Говорит, что ему было страшно, но собака, внезапно выскочившая из-за угла здания, напала на 5-летнего соседа. Из взрослых на площадке — никого, поэтому раздумывать было некогда. Саша попытался отогнать питбуля, намертво вцепившегося в руку малыша, несколько раз ударил собаку ногой, а затем побежал к окну на первом этаже и стал стучать в стекло.

— Выглянула тетя Света, мама мальчика, и сразу же побежала во двор, — рассказывает Саша.





Пока мама малыша добежала до места происшествия, подоспел проходивший мимо мужчина — тот попытался разжать собаке пасть. К нему на помощь прибежал еще один прохожий. Питбуль выпустил руку малыша и переключился на взрослых. Саша говорит, что затем животное покусало тетю Свету, которая пыталась защитить сына.

— Потом подбежала тетя Надя, ей собака вырвала кусок мяса из ноги. Мужчина несколько раз пытался питбуля остановить, кидал его о стену дома, но его он тоже покусал, — вспоминает подросток.

На соседского малыша, по его словам, питбуль нападал несколько раз. Причем, кусал и за ноги, и за лицо. Потом собака напала на вахтера Татьяну, которая бегала на подстанцию «скорой помощи» по соседству, чтобы позвать медиков. Она, говорит Саша, уже возвращалась обратно, но вбежать внутрь общежития не успела — питбуль вцепился ей в руку. Потом напал на мужчину, который все еще пытался остановить пса.

— Этот дядя забежал внутрь (в подъезд общежития — прим. TUT.BY), но питбуль успел схватить его за ногу. Он начал дверью бить по морде собаку, пока та не отстала, а потом сполз в коридоре по стене.

Последними жертвами животного стала семья с малышом в коляске, которая в это время проходила мимо общежития.

— Собака прыгнула на коляску и перевернула ее, мама прикрывала собой ребенка. Питбуль ее сильно кусал, женщина кричала.





Помощь пришла неожиданно: на обочине остановился Peugeot, водитель выбежал и попытался оттащить собаку от мамы с ребенком. Когда сделать это не удалось, он вернулся к автомобилю и вооружился домкратом.

— Он четыре раза ударил питбуля по голове и тот умер, — говорит Саша и добавляет, что в агонии пес продолжал своими челюстями сжимать ногу последней, шестой жертвы.





Татьяна, мама Саши Дайнеко, не считает своего сына героем. Говорит, что уже вторую ночь ребенок плохо спит, просыпается от кошмаров. Питбуля ей не жалко, а о предполагаемых хозяевах пса женщина говорит с уверенностью, показывая рукой в сторону частной застройки. Там, по ее словам, у одного из местных жителей питомник собак бойцовских пород. Два года назад одна из них покусала старшего сына женщины.

— Полгода потом ездили на уколы, — говорит она.

В том, что погибший питбуль из этого же питомника, Татьяна не сомневается. По ее словам, собака была вся в шрамах и, судя по всему, недавно ощенилась.

— Ему [владельцу питомника] собаки дороже людей. Он на них деньги зарабатывает, готовит для боев.





«Сто процентов не моя собака»

Возле дома на улице Речной, где проживает заводчик, стоит милицейская машина. На несколько минут хозяин питомника выходит за калитку:

— Сто процентов не моя собака, — говорит он и скрывается во дворе.





Но и здесь местные уверены, что питбуль сбежал именно от мужчины. К самому Лёне — так зовут заводчика — у них нет претензий, а вот к его животным, которые время от времени разгуливают по окрестностям, жалоб накопилось немало. Пока соседи вспоминают все случаи самовольных отлучек питбулей из питомника, рядом останавливается женщина, которая представляется Валентиной. Лет пять назад она, говорит, даже судилась с Леонидом за то, что его питомцы средь бела дня, оказавшись без присмотра на улице, напали на нее и двух дочерей.

— Я дочек загородила, стала отбиваться, собака мне сумку порвала. Мы побежали, начали стучать в забор. Хорошо, что вышла соседка, метелкой пса отогнала, — вспоминает женщина.





Судебный процесс тогда завершился мировой — Валентина отказалась от претензий к соседу. Говорит, тот нанял адвоката, началась тяжба, которая отнимала много времени и сил.

— Мне это, в конце концов, просто надоело. Но с тех пор поняла: если кто-то держит бойцовских собак, то обязательно будут неприятности.

«До общежития ползла на четвереньках, оставляя за собой кровавый след»

Надежда Науменко вечером 11 мая вместе с племянницей Олей возвращалась с дачи через частный сектор, мимо старых воинских захоронений.





— К нам подбежала эта собака, вся пасть в зеленке. Показали, что у нас нет еды, она побежала дальше, по теплотрассе. Потом вернулась, еще раз нас обнюхала и направилась в сторону общежития.

Именно оттуда, по словам 57-летней женщины, вскоре раздался детский крик. Было ясно, что случилось неладное — женщины побежали на площадку.

— Собака держала ребенка зубами за руку, какой-то мужчина пытался разжать ей пасть. Подошел еще один мужчина, вместе они пытались освободить мальчика. Потом собака переключилась на соседку.

В какой-то момент питбуль оказался рядом с Надеждой и вцепился ей в ногу. Женщина пыталась отбиться от него сумкой, потом рванула зажатую в пасти конечность. Освободиться, в конце концов, удалось, но рана на ноге оказалась серьезной.





— Чувствую, что теряю сознание, и вижу, как собака опять бросилась на ребенка, вцепилась ему в пах и повалила. Тогда я стала кричать, чтобы вызывали скорую. Видимо, вкус крови животное сильно взбудоражил, оно стало бросаться на всех подряд.

До общежития, признается Надежда, ей пришлось ползти на четвереньках, за ней тянулся кровавый след. Кое-как попав внутрь, женщина перетянула рану полотенцем и стала дожидаться медиков. Сейчас она проходит курс лечения в городской больнице — говорит, что все хорошо, но вот передвигается пока с трудом.

— Мы эту собаку и раньше видели во дворе. Но в этот раз заметила, что бегает она как-то странно, зигзагами. Словно что-то ищет или идет по следу.

Труп убитого питбуля был передан специалистам ветстанции, чтобы выяснить, не болело ли животное бешенством. Состояние всех пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести.