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В Беларуси более 10 лет обсуждают вопрос о строительстве выставочного центра
14.05.2019 12:38 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси построят Национальный выставочный центр. Он необходим любой стране, особенно Беларуси – экспортно ориентированной стране. Однако его нужно построить без лишних трат.
Об этом заявил Александр Лукашенко 14 мая, выслушивая доклад первого вице-премьера Александра Турчина по строительству центра,
По мнению главы государства, организация выставочной деятельности – серьезный и принципиальный вопрос для страны. Обсуждение проекта неоправданно затянулось.
Глава государства подчеркнул, что Национальный выставочный центр должен отвечать всем требованиям современности.
«В современном мире невозможно без организации выставок и подобных мероприятий вести прежде всего торговлю. <…> Давайте определяться и сделаем так, чтобы уже в 2021 году мы имели подобный центр», - сказал Лукашенко.
Он поручил обдумать вопрос о создании единой системы и единого центра выставочной деятельности.
«Принимаются все предложения. Решение надо принимать в этом полугодии по второму вопросу, да и по первому надо определяться и начинать строительство этого центра», - сказал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что «центр не должен быть дворцовым», но внешне красивым и дешевым.
Турчин в начале доклада отметил, что вопрос о строительстве Национального выставочного центра обсуждается уже более 10 лет. Были различные предложения, рассматривались те или иные площадки и источники финансирования.
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В Беларуси построят Национальный выставочный центр. Он необходим любой стране, особенно Беларуси – экспортно ориентированной стране. Однако его нужно построить...
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