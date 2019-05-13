«Звук, будто где-то бомбят». Жители деревни мучаются из-за самолетов, садящихся на новую полосу

Источник материала: Tut.by

3 мая открыли новую взлетно-посадочную полосу Национального аэропорта «Минск». И с 5 мая начался новый этап борьбы для жителей деревни Пятилетка, что примерно в двух километрах от полосы.

— При посадке самолета у нас звук, как будто взрывная волна и где-то бомбят. Все трясется в деревне! — говорит одна из местных жительниц.



Рассказать о своих проблемах журналистам пришли более 20 жителей деревни Пятилетка

Люди отмечают, что самолеты уже садятся на новую полосу — пролетают прямо над домами, шумят и не дают уснуть. Местные уже готовы спать в берушах и надеются только на Александра Лукашенко, что он сможет вникнуть в проблему и помочь. TUT.BY посмотрел, что происходит в Пятилетке.

«Так шумно, что я затыкаю уши берушами»

Пятилетка находится в Смолевичском районе, недалеко от аэропорта, если верить Яндекс карте, меньше, чем в двух километрах от новой взлетно-посадочной полосы. Хотя в ответе из Министерства транспорта и коммуникаций за 3 сентября 2018 года указаны другие расстояния. Например, там написано, что от торца проектируемой второй ВПП до Пятилетки с юго-востока расстояние по продолжению оси полосы — 2400 м и более, от крайнего запада деревни до торца — 1570 м, восточной части Пятилетки — 2650−3050 м, от границы аэропорта до крайнего запада деревни — 760 м и более.

Это деревня, по словам местных жителей, появилась в 1937 году. Сегодня здесь прописано чуть больше 70 человек, но люди говорят, что по факту живет больше, особенно летом. По их словам, пять-шесть человек работают в самом аэропорту. Их туда возят на служебном автобусе. Также в деревне много пенсионеров.



Расстояние от деревни Пятилетка до новой взлетно-посадочной полосы. Фото: скрин с Яндекс карты

Местные обижаются, когда их называют дачниками, говорят, что среди них таких практически нет. Более того, в деревне выросло по три-четыре поколения их родственников.

— Мы не дачники, мы наследники. Нам все это досталось по наследству. Почему они нас приравнивают к дачникам, мы не понимаем. Я тут в школу ходила, мои родители здесь жили. Не мы к ним приехали и построили дома, а они к нам, — объясняют местные жители свое негодование по поводу сильного шума от садящихся на новую полосу самолетов.

Жить по соседству с аэропортом люди из Пятилетки отчасти привыкли. Говорят, что пролетающие самолеты слышали всегда, еще с момента запуска первой взлетно-посадочной полосы. Но это было не так критично, как после запуска второй полосы. Звук самолетов с первой полосы не такой резкий, и они не летают, по наблюдениям местных, так низко над домами. То, что происходит сейчас, называют одним словом — невыносимо.



Зинаида Шабловская (в центре) уже несколько лет обращается к чиновникам из-за второй взлетно-посадочной полосы

— Мы к этому привыкли, и еще бы сто лет терпели, но построили вторую полосу, и с 5 мая самолеты полетели прямо над нашими крышами и головами, — говорит Тамара Дидуэль.

Люди говорят, что, по их наблюдениям, чаще всего за эти дни самолеты садились на вторую взлетно-посадочную полосу с 16.30 вечера до 23.00, утром с 5.00 до 11.00−13.00. При этом каждый день график меняется, в выходные — самолетов больше.

На встречу с журналистами TUT.BY пришли более 20 жителей деревни. Все говорят, что нет сил терпеть этот шум. Наперебой показывают видео на телефонах, которое записали, когда над их домами идут на посадку на новую полосу самолеты.

местных жителей Пятилетки в мае 2019 года.

Видео

Люди объясняют, что их дети пугаются шума от самолетов. У одной из местных жительниц — ребенок-инвалид. Говорит, что на улице его теперь не оставишь, шум мешает спокойно отдохнуть.

— Самолеты летят прямо над дымоходом моего дома. Так шумно, что я затыкаю уши берушами. Жалко, что прямо сейчас не пролетает самолет, я бы вас пригласила к себе домой послушать и убедиться, что здесь просто невозможно находиться, — сожалеет еще одна жительница деревни.

Действительно, пока 11 мая в деревне находились журналисты, самолеты практически не летали. Местные говорят, что, возможно, из-за дождя садились с другой стороны.

«Все дают ответы: пускай взлетят самолеты — сделаем замеры»

Историю жителей Пятилетки, которые уже несколько лет ходят по инстанциям в поисках справедливости, TUT.BY рассказывал не один раз.

Игорь Дидуэль вслух зачитывает, где они уже были на приеме: у председателя Смолевичского райисполкома, главы администрации Октябрьского района Минска, к которому относится аэропорт, губернатора Минской области, замглавы Администрации президента, директора Национального аэропорта «Минск», министра транспорта и коммуникаций, были на общественных обсуждениях, на приемах граждан, обращались к прокурору Смолевичскому района и депутатам.

— Всех их не упомнить. И все дают ответы, что, мол, пускай взлетят самолеты — сделаем замеры уровня шума.



Игорь Дидуэль объясняет, что они уже обошли все возможные инстанции и сейчас надежда на президента

Зинаида Шабловская вспоминает, как в прошлом году Национальный аэропорт «Минск» приглашал их на замеры уровня шума возле Пятилетки. При этом никто им не сказал, сколько намерили и какая норма шума. Поэтому местные жители и не понимают, зачем в таком случае их приглашали, и возмущены этой ситуацией до сих пор.

Местных собирали и представители разных инстанций, но каких-то конкретных ответов на свои вопросы, они говорят, что не получили.

— Никто ничего конкретно не говорит. Мы спрашивали, что будет с нашей деревней при постройке полосы, сказали: мы в этом некомпетентны. Мы вас собрали для того, чтобы рассказать, как будет строиться полоса. Но нам какая разница, как она будет строиться? — задается вопросом одна из жительниц.



Бывший пилот Геннадий объясняет: жителям обещали, что самолеты будут летать не над домами, а над остановкой и магазином

Жители деревни объясняют, что они не против второй взлетно-посадочной полосы. Понимают, что она нужна стране, что в будущем будет еще больше поток туристов и им надо как-то добираться до Минска. Но с другой стороны хотят, чтобы и их проблему решили, вникли в нее.

Местный житель деревни и бывший пилот Геннадий объясняет: жителям обещали, что самолеты будут летать не над домами, а над остановкой и магазином. По его наблюдениям, вышло все не так.

— 7, 8 и 9 мая я проследил за этими самолетами. Они проходят чрезвычайно низко над домами номер 12, 14 и 16. Полоса пролета над крышами этих домов — 10−12 метров, — приводит свою оценку Леонид.

Интересно, что еще во время общественных обсуждений в начале 2016 года проектировщики новой застройки аэропорта говорили , что деревня попадает в зону посадки воздушных судов. По требованиям безопасности полетов здесь не допускается размещение населенных пунктов.

Жители деревни предлагают их отселить

Жители Пятилетки свои права отстаивать умеют. В 2016 году они перекрыли единственную дорогу , по которой ездила тяжелая техника на строительство авиаремонтного завода и взлетной полосы, на ликвидацию последствий урагана, на уборку урожая. После этого люди добились покоя: грузовые машины пустили в объезд . Дорогу через деревню заасфальтировали.





Местные отмечают, что им обещали сделать шумозащитные щиты. Но в успех этой идеи они не верят: не понимают, как щиты их могут защитить. В их случае, по словам местных, нужен саркофаг, но он закроет солнце, поэтому такое решение — тоже не вариант.

— Нам много чего обещали. Говорили, что самолеты не будут летать над домами, что первоочередному выносу подлежали 18 участков, затем еще 55. Потом начали строить полосу, и на наши вопросы стали отвечать совсем по-другому: деревня Пятилетка не подлежит выносу, а за превышение уровня шума проведут компенсационные мероприятия. Какие на это выделены деньги, нам не показали… Нас всякой такой информацией питали на каждом приеме, — говорят местные жители.

Сейчас для себя люди видят только один вариант решения проблемы — отселение деревни.

— Даже когда-то говорили про то, что в деревнях Слобода и Драчково места готовим. И в это же время просили: подождите первого самолета, — отмечают местные жители.





Сейчас, по их словам, про отселение власти не говорят. Деревня Слобода, по данным Google карты, находится примерно в 15 км от Пятилетки, а Драчково — в около 7 км.

Местных беспокоит не только шум, но и экология и безопасность. Они переживают , что из-за такой близи к взлетно-посадочной полосе самолеты могут рядом сжигать авиационное топливо.

Мириться со своей проблемой местные не хотят, говорят, что все равно будут обращаться в разные инстанции. Правда, когда на прошлой неделе Тамара Дидуэль пыталась записаться на прием к министру транспорта и коммуникаций Алексею Авраменко, ее не записали. Теперь люди надеются только на Александра Лукашенко и думают, как записать к нему обращение.

— Наша деревня появилась еще до войны. Не мы за эту полосу голосовали. Это они к нам пришли, сделали свое дело и будут летать. А как нам жить? Это батьковщина людей, здесь по три-четыре поколения выросло. Вот бабушка сидит, ей 92 года, а над ней больше всего самолеты летают. Это наша малая Родина, и обидно, что нас с этой Родины выкуривают.





Заместитель председателя Смолевичского районного исполнительного комитета

Николай Парамонов в разговоре с журналистом TUT.BY заметил, что понятие «шумно» — у каждого свое. И когда новая полоса заработает полноценно, проведут замеры уровня шума в деревне Пятилетка.

— Когда начнет работать в полную силу вторая взлетно-посадочная полоса, будут произведены шумовые замеры. Если они будут не соответствовать [нормам], то будут выработаны мероприятия по поводу каких-то строительно-монтажных работ или отселения. На это финансирование предусмотрено. Сейчас говорить об отселении рано, — сказал он.

По его словам, под мероприятиями по строительно-монтажным работам подразумевается усиление кровельного покрытия домов, установка дополнительных окон ПВХ.





Заместитель директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Ирина Морозова рассказала, что замеры уровня шума будет проводить специализированная организация. И вопросы по ним лучше задавать Национальному аэропорту «Минск», так как он эксплуатирует вторую взлетно-посадочную полосу.

Она отметила, что шум будут замерять не один день.

— У полетов разная интенсивность летом, зимой, утром, вечером, ночью… И специализированная организация будет брать средний срез не за один месяц, а за определенное время, усредненное, чтобы были точные данные.

Белорусский портал TUT.BY отправил официальный запрос в Национальный аэропорт «Минск» по поводу сроков замеров уровня шума в деревне, допустимого уровня шума и возможных вариантам решения вопроса жителей Пятилетки.