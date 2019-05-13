Туристов, приехавших на II Европейские игры, в аэропорту будут сканировать медицинским тепловизором

Источник материала: Tut.by

Туристов, которые приедут в Минск на II Европейские игры, в аэропорту будут сканировать с помощью медицинского тепловизора. Людей, у которых температура повышена, специалисты будут опрашивать. Если у человека есть симптомы инфекций, ему предложат лечение.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Накануне II Европейских игр специалисты проанализировали, есть ли риск, что туристы, которые приедут в Беларусь, завезут в страну инфекции.

— Исследования показали: риск завоза кишечных инфекций — высокий. Этот фактор учли, — рассказал Дмитрий Голотик, заведующий противоэпидемическим отделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. — На базе крупных больниц созданы госпитальные базы, где людям будут оказывать специализированную помощь. На уровне республиканского и территориальных центров созданы эпидбригады.

Есть случаи, рассказал Дмитрий Голотик, когда инфекция проявляется еще в самолете. Человеку становится плохо, и бортпроводник или командир экипажа, сообщает о таком пассажире специалистам санитарно-карантинного контроля аэропорта.

Но у кого-то инфекция проявляется не сразу. Выявлять таких больных специалистам будет помогать медицинский тепловизор.

— Такие видеокамеры есть в большом количестве аэропортов, — поясняет собеседник. — Видеокамера позволяет, например, во время регистрации, сканировать большое количество людей и выделять тех, у кого температура повышена. Возможно, потом специалист санитарно-карантинного пункта аэропорта опросит такого туриста. Спросит о его самочувствии, даст измерить температуру. Есть симптомы инфекций, которые можно заметить на первых этапах.

Специалист поясняет: важно, чтобы туристов, инфекции у которых, например, передаются воздушно-капельным путем, сразу оправляли на лечение.

— Это не значит, что человека арестуют или вышлют из страны, но в отношении его будут прилагаться мероприятия, — пояснил Дмитрий Голотик.

— Человек сможет отказаться от помощи? — уточнили журналисты.

— Много ли нормальных людей отказываются от помощи? — вопросом на вопрос ответил специалист.

Напомним, в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали , что сейчас во многих странах сохраняется напряженная эпидемическая ситуация по кори. А значит, во время II Европейских игр есть вероятность множественных заносов вирусов на территорию Минска. Вирусы могут распространиться среди восприимчивых лиц. Это значит, среди тех, кто не привит против кори и раньше ею не болел.

Специалисты предупреждают: у людей, которые участвуют в обслуживании гостей и участников II Европейских игр и не защищены от кори, высок риск подхватить инфекцию. Сюда относятся сотрудники объектов проживания, питания, проведения тренировок, соревнований. Поэтому накануне соревнований у них собирали данные о том, привиты ли они от кори.