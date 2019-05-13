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«Работал 40 лет, и все потерял». Начался еще один суд по «делу медиков» - над главврачом 9-й больницы

14.05.2019 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Московского района Минска начал рассматривать уголовное дело в отношении бывшего главврача 9-й больницы Валерия Кушниренко. Он был задержан летом 2018 года, водворен в изолятор и не так давно конвоиры доставляли его в другой суд, где Кушниренко выступал в качестве свидетеля по делу своего подчиненного заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко.


На процесс Валерия Кушниренко пришли поддержать близкие и родные. Уже бывший главный врач бывшей 9-й больницы (учреждение переименовано в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии) находится за решеткой почти год, ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном размере). Кушниренко 65 лет, женат, имеет высшее образование и почти 20 лет руководил известной 9-й столичной больницей.

Обвинение Валерию Кушниренко похоже на обвинение других фигурантов «дела медиков». По данным следствия, за победу в тендере определенного поставщика медицинского оборудования или расходных материалов бывший главный врач получал взятку.

— Принял для себя в служебном кабинете 3 тысячи долларов, — зачитывает обвинение прокурор Евгений Силяков.

Всего в материалах дела фигурирует 8 эпизодов получения взяток, суммы разные — от 300 долларов до 3 тысяч. Всего за несколько последних лет Валерий Кушниренко, утверждает следствие, получил 13 800 долларов. В 2017 году помимо трех тысяч долларов главному врачу представитель коммерческой компании подарил еще памятную серебряную монету с изображением Пресвятой Богородицы стоимостью в 500 долларов.


— Я признаю себя виновным полностью, — говорит из клетки обвиняемый Кушниренко.

Во время допроса главный врач рассказывает, что в 2008 году началась реконструкция больницы, она проходила в несколько этапов. Медтехнику и расходники в эти годы закупали из собственных средств и централизованно через Минздрав.

— Ко всем поставщикам я относился одинаково. Все оплаты мы проводили вовремя, — рассказывает бывший главврач. — В течение последних 4−5 лет в клинике отсутствует кредиторская задолженность, все оплаты мы осуществляли вовремя.

С одним из взяткодателей, главой представительства немецкой компании Fresenius Соболевским, Валерий Кушниренко познакомился в 1995 году.

— В 1993 году в нашей больнице начал функционировать центр по пересадке костного мозга, и Fresenius поставляла оборудование. Я тогда был заведующим отделением, работал на этом оборудовании, — вспоминает Валерий Кушниренко. — А с 1995 года его стало обслуживать представительство компании в Беларуси. Так мы познакомились. (…) Хочу сказать, никогда денежных средств не требовал, никаких договоренностей не было. Даже предположить не мог, что кто-то после поставки придет и принесет деньги.

— Как вам передавались деньги? — уточняет прокурор.

— Это все было в моем кабинете. Деньги были в конверте и в пакете. Чаще всего пакет ставили на стол, — отвечает обвиняемый.


Последнюю взятку Валерий Кушниренко получил 15 июня 2018 года, а уже 5 июля был задержан. Всю сумму — 13 800 долларов, «полученную преступным путем», бывший главный врач возместил.

— Как вы относитесь к содеянному? — спрашивает у своего подзащитного адвокат Эдуард Якубовский.

Кушниренко отвечает не сразу, по голосу слышно, как он волнуется:

— В результате того, что произошло, а я проработал в здравоохранении 40 лет, я потерял свое лицо, свое доброе имя. Глубоко раскаиваюсь в этом. То, что все потерял, самое важное.

Напомним, по громкому «делу медиков» вынесли уже не один приговор. Бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергея Корытько за получение взятки в 2 тысячи долларов приговорили к 2,5 года «домашней химии».

По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы. Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет.

Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. А главврача Минской областной больницы Андрея Королько приговорили к 4 годам.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня суд Московского района Минска начал рассматривать уголовное дело в отношении Валерия Кушниренко. Он был задержан летом 2018 года.
 
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