Усиление мер для сохранения здоровья и соблюдения прав

Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

19 мая 2019 года Международный День памяти людей, умерших от СПИДа.

Ежегодно в третье воскресенье мая вспоминают людей, умерших от СПИДа.

Впервые Международный День памяти людей, умерших от СПИДа, был проведен в 1983г. в американском городе Сан-Франциско. В 80-е годы стремительно увеличивалось количество новых случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. нарастала смертность от СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита). СПИД – это последняя, наиболее тяжелая стадия ВИЧ-инфекции. В то время ещё не существовало лечения. Согласно мировой статистке за весь период наблюдения от СПИДа умерло около 35 миллионов человек.

В 1987г. активист Клив Джонс предложил создать лоскутное одеяло в память обо всех людях, умерших от СПИДа – квилт. Символом движения по предупреждению этой болезни стала красная ленточка, приколотая к одежде. Этот атрибут придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур, которого также затронула проблема ВИЧ/СПИДа. И в настоящее время в этот день активисты акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

В нашей стране проживает более 21 тысячи человек с ВИЧ-позитивным статусом. В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции – более 78% случаев. Наибольшее число случаев регистрируется среди лиц в возрасте от 30 до 44 лет (58% всех случаев). В структуре заболевших из каждых 10 человек – 6 мужчины. В Витебской области по состоянию на 01.05. 2019 зарегистрировано 1455 случаев ВИЧ-инфекции, из которых 314 человек уже нет в живых. В области также превалирует половой путь передачи – 81,8%(за весь период наблюдения), за 1 квартал текущего года – 92,8%. Самые высокие показатели заболеваемости в возрастных группах 30-39 лет (40,3%) и 40-44года (20,2%).

ВИЧ-инфекция – хроническое медикаментозно управляемое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В настоящее время полностью удалить ВИЧ из организма нельзя. В то же время, благодаря современным методам лечения и диагностики возможно остановить прогрессирование заболевания и не допустить развитие терминальной стадии заболевания.

СПИД не разовьется, если ВИЧ-позитивный человек:

как можно раньше узнает свой ВИЧ-статус;

регулярно будет посещать врача-инфекциониста;

проходить необходимые обследования (определение количества клеток иммунной системы (СD4-лимфоцитов) и вирусных частиц (вирусная нагрузка) в крови;

получать высокоэффективную антиретровирусную терапию (АРТ);

ответственно относиться к приему лекарственных препаратов (не пропускать их прием, соблюдать назначенную схему лечения), что позволит в ходе лечения достигнуть неопределяемой вирусной нагрузки.

Эти мероприятия (проводимые в нашей стране на бесплатной основе) составляют основу диспансерного наблюдения за пациентами с диагнозом «ВИЧ-инфекция» и направлены на удлинение продолжительности жизни и трудоспособности, предупреждение прогрессирования заболевания, профилактики и своевременного лечения оппортунистических инфекций. Цель диспансеризации — продлить жизни человека, инфицированного ВИЧ, сделать ее социально содержательной и экономически продуктивной. По последним научным данным продолжительность жизни ВИЧ-позитивного человека, приверженного к диспансеризации и лечению, сопоставима с продолжительностью жизни человека без диагноза.

В связи с этим сегодня звучит призыв к тестированию и самотестированию на ВИЧ. Важно понимать, что даже человек, не являющийся представителем групп высокого риска, по тем или иным причинам может быть инфицирован ВИЧ и долгое время даже не догадываться об этом. Своевременное выявление вируса дает возможность бороться за качество и продолжительность жизни каждого отдельно взятого человека.

По итогам за 1 квартал 2019 года в стране достигнуты следующие индикаторные показатели стратегической цели ЮНЭЙДС «90-90-90»:

Знают о своем ВИЧ-позитивном статусе 81,1% ЛЖВ от их оценочного числа, равного 26 000 человек, (Витебская область на 01.04. 2019 – 81,5%);

Находятся на лечении 77% ЛЖВ, (Витебская область – 01.04. 2019 76,2%);

Неопределяемая вирусная нагрузка достигнута у 74,2% ЛЖВ, находящихся на лечении, (Витебская область – 01.04. 2019 83,8%).

В 2019 году Международный День памяти людей, умерших от СПИДа, обозначен темой «УСИЛЕНИЕ МЕР ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ». Тема этого дня подчеркивает важность понимания многих аспектов ВИЧ-инфекции, касающихся жизни как отдельного человека, так и общества в целом, и дает возможность подумать о себе и о близких, почтить память тех, кто ушел и сделать все, чтобы понять жизнь людей, которых коснулась проблема ВИЧ-инфекции. Здоровье будущих поколений находится в руках тех, кто живет сегодня.

Меры, имеющие особое значение:

СНИЖЕНИЕ СТИГМЫ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К ЛЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Основными целями проводимых мероприятий являются:

— повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции и СПИДе;

— повышение уровня толерантности и искоренение дискриминации по отношению к людям, живущим с ВИЧ;

— соблюдение прав;

— обеспечение всеобщего доступа населения к услугам по профилактике, лечению, уходу и социальной поддержке, тестированию;

— укрепление взаимодействия между государственными и негосударственными учреждениями и организациями в сфере профилактики ВИЧ/СПИД

Сегодня профилактика ВИЧ-инфекции носит комплексный характер и направлена на изменение рискованного поведения на безопасное, формирование ответственного отношения к своему здоровью и приверженности здоровому образу жизни в целом.

Предупредить инфицирование можно, соблюдая следующие правила:

— не употреблять инъекционные наркотики;

— избегать случайных половых контактов и хранить верность одному партнеру;

— пользоваться презервативом при случайных половых контактах;

— своевременно обращаться за медицинской помощью в случае воспалительных

заболеваний репродуктивной системы и инфекций, передаваемых половым путем;

— инвазивные процедуры (татуировки, пирсинг и другие) проводить только в специализированных учреждениях;

— пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (бритвы, лезвия и маникюрные принадлежности и т.д.).

По многолетней традиции Беларусь в этот день присоединится к международному движению. В столице и областных центрах пройдут массовые мероприятия, акции по привлечению к тестированию на ВИЧ, информационные акции в учреждениях, на предприятиях, на городских площадках при участии отделов исполнительных комитетов, областных/зональных центров гигиены и эпидемиологии, учреждений здравоохранения и общественных организаций.

В Витебске 17.05.2019 в 15.00 на пощади Победы состоится городская акция «Узнай свой ВИЧ-статус» с проведением экспресс-тестирования на ВИЧ.

Приглашаем всех неравнодушных людей присоединиться к участию в мероприятиях международной акции, посвящённой Дню памяти людей, умерших от СПИДа.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»