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МЧС напоминает: скоро летние каникулы
15.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
С наступлением теплой погоды дети всё больше времени проводят на улице. В это время увеличивается и число происшествий с участием детей. Поэтому, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра.
Расскажите малышам и о том, как правильно себя вести на детской площадке, на дороге, что делать при встрече с животными или незнакомыми людьми, объясните ему последствия игр с огнем. В игровой форме научите действиям на случай пожара, как правильно вызвать по телефону экстренные службы.
Единственный правильный выход – это учиться безопасному поведению вместе с ребенком. И не просто запрещать, а разъяснять, приводить примеры и проигрывать опасные ситуации.
Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте grodno.mchs.gov.by и в группе ВКонтакте «МЧС Гродно».
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С наступлением теплой погоды дети всё больше времени проводят на улице. В это время увеличивается и число происшествий с участием детей. Поэтому, ни в коем случае...
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