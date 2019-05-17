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МЧС напоминает: скоро летние каникулы

15.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

С наступлением теплой погоды дети всё больше времени проводят на улице. В это время увеличивается и число происшествий с участием детей. Поэтому, ни в коем случае не оставляйте их без присмотра.

Расскажите малышам и о том, как правильно себя вести на детской площадке, на дороге, что делать при встрече с животными или незнакомыми людьми, объясните ему последствия игр с огнем. В игровой форме научите действиям на случай пожара, как правильно вызвать по телефону экстренные службы.

Единственный правильный выход – это учиться безопасному поведению вместе с ребенком. И не просто запрещать, а разъяснять, приводить примеры и проигрывать опасные ситуации.

Более подробную информацию вы найдете на нашем сайте grodno.mchs.gov.by и в группе ВКонтакте «МЧС Гродно».

 
Теги: Гродно
 
 
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С наступлением теплой погоды дети всё больше времени проводят на улице. В это время увеличивается и число происшествий с участием детей. Поэтому, ни в коем случае...
 
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