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День государственной символики в СШ №7

15.05.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

11 мая в средней школе №7 г.Сморгони прошла  торжественная линейка, посвящённая Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, а также приуроченная 75-летию образования Гродненской области.

Ведущие этого мероприятия Полина Гордиенко и Марк Авдеев рассказали присутствующим об истории возникновения символов нашего государства,  о роли и значении символики в жизни каждого человека и страны в целом, о развитии и достижениях Гродненщины.

Почетный  гость,  старший инспектор группы кадров Сморгонского районного отдела внутренних дел, старший лейтенант милиции  Владимир Гришкевич поздравил ребят с государственным праздником  и пожелал им быть достойными гражданами нашей страны. Также Владимир Владимирович поприветствовал команду учащихся правового класса, занявшую первое место в соревнованиях по пулевой стрельбе среди учащихся, педагогов школы и сотрудников РОВД и вручил памятный кубок.

День государственной символики в СШ №7

Илья МАТЮЛЬКО с дипломом

В дни государственных  праздников  в школе стало доброй традицией вручать подарочные издания «Я – гражданин Республики Беларусь» учащимся, достигшим 14-летнего возраста. В этот день подарочные комплекты ребятам вручил директор школы Александр Джумков. Десятиклассник Илья Матюлько был награждён дипломом филиала БГЭУ «Минский финансово-экономический колледж» за участие в экономической интернет-викторине.

Завершилось мероприятие исполнением  Государственного гимна Республики Беларусь.

Елена МАЛИНОВСКАЯ, педагог-организатор СШ № 7 г. Сморогони.

Фото предоставлено СШ №7.

 
 
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11 мая в средней школе №7 г.Сморгони прошла  торжественная линейка, посвящённая Дню Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, а также...
 
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