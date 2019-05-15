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Белорусские туристы не могут улететь из Шарм-эль-Шейха уже трое суток
16.05.2019 00:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В редакцию TUT.BY обратилась читательница Виктория, которая рассказала, что с понедельника туристы из Беларуси и Украины не могут вылететь с курорта в Шарм-эль-Шейхе. По словам девушки, попасть домой не могут 150−200 туристов.
Виктория рассказала, что они должны были улететь с курорта в киевский аэропорт «Борисполь» в 7 часов утра 13 мая. Путевки покупали у украинского туроператора Join Up. Девушка рассказала, что с тех пор их рейс постоянно переносится. Туристов выселили из гостиниц, где они отдыхали, и разместили в других, с худшими условиями. Все эти дни «застрявших» туристов возят в аэропорт и обратно. Девушка говорит, что представитель туроператора в аэропорту Шарм-эль-Шейха толком не объясняет, почему каждый раз задерживается вылет. При этом расходы на проживание и питание в эти дни туроператор взял на себя.
Вчера украинская авиакомпания Sky Up
Представитель туроператора Join Up Наталия Калиниченко
Как выяснил TUT.BY, в аэропорту «Борисполь» рейс PQ 7120 ожидают в 5 утра 16 мая. Судя по данным сервиса FlightRadar, отслеживающего положение воздушных судов, данный рейс действительно направлялся в Египет.
Напомним, похожие проблемы были и в прошлом году в сезон отпусков. Туристы, в том числе и белорусские,
TUT.BY будет следить за ситуацией.
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В редакцию TUT.BY обратилась читательница Виктория, которая рассказала, что с понедельника туристы из Беларуси и Украины не могут вылететь с курорта в Шарм-эль-Шейхе.
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