﻿ Белорусские туристы не могут улететь из Шарм-эль-Шейха уже трое суток. 21.by
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Белорусские туристы не могут улететь из Шарм-эль-Шейха уже трое суток

16.05.2019 00:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию TUT.BY обратилась читательница Виктория, которая рассказала, что с понедельника туристы из Беларуси и Украины не могут вылететь с курорта в Шарм-эль-Шейхе. По словам девушки, попасть домой не могут 150−200 туристов.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Виктория рассказала, что они должны были улететь с курорта в киевский аэропорт «Борисполь» в 7 часов утра 13 мая. Путевки покупали у украинского туроператора Join Up. Девушка рассказала, что с тех пор их рейс постоянно переносится. Туристов выселили из гостиниц, где они отдыхали, и разместили в других, с худшими условиями. Все эти дни «застрявших» туристов возят в аэропорт и обратно. Девушка говорит, что представитель туроператора в аэропорту Шарм-эль-Шейха толком не объясняет, почему каждый раз задерживается вылет. При этом расходы на проживание и питание в эти дни туроператор взял на себя.

Вчера украинская авиакомпания Sky Up сообщила о задержке по техническим причинам запланированных на 14 мая восьми чартерных и регулярных рейсов. Изменение расписания коснулось в том числе и рейса наших туристов — PQ 7120 Шарм-эль-Шейх-Киев, его компания обещала выполнить ночью 15 мая.

Представитель туроператора Join Up Наталия Калиниченко заявила украинскому изданию "Факты", что "были вопросы с аэропортом, из которого должен был вылетать самолет (в Шарм-эль-Шейхе - прим. ред.)". Она отметила, что туристов в Шарм-эль-Шейхе определили в гостиницы, обеспечили питанием. По ее словам, туристы могут получить компенсации за испорченный отдых.

Как выяснил TUT.BY, в аэропорту «Борисполь» рейс PQ 7120 ожидают в 5 утра 16 мая. Судя по данным сервиса FlightRadar, отслеживающего положение воздушных судов, данный рейс действительно направлялся в Египет.

Напомним, похожие проблемы были и в прошлом году в сезон отпусков. Туристы, в том числе и белорусские, застревали на несколько дней на отдыхе за границей из-за проблем украинских авиаперевозчиков.

TUT.BY будет следить за ситуацией.

 
 
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В редакцию TUT.BY обратилась читательница Виктория, которая рассказала, что с понедельника туристы из Беларуси и Украины не могут вылететь с курорта в Шарм-эль-Шейхе.
 
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