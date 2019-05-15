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Проверять на детекторе и обнародовать декларации. Как Генпрокуратура предлагает бороться с коррупцией
16.05.2019 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях президент
Почти ежедневно сообщается или о задержании очередного чиновника за взятку, или о том, что над коррупционером начался суд. Конфискация имущества и большие сроки заключения (до 15 лет), кажется, мало кого останавливают. Если в 2017 году по ст. 430 УК (Получение взятки) было зафиксировано 736 преступлений, то в 2018 — уже 1168.
— Это говорит о том, что мер, которые есть, не достаточно? — спрашивает TUT.BY у Игоря Грейбо, начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры.
— Коррупцию еще нигде не победили, но минимизировать коррупционные риски можно. Цифры выросли по нескольким причинам: антикорруппционные комиссии часто работают формально, есть кадровые упущения, нет достаточной профилактики и контроля. Кроме того, не всегда принимаются меры по устранению причин и условия, порождающие преступления — отвечает Игорь Светозарович.
Генпрокуратура стала анализировать ситуацию, изучать, как действует закон «О борьбе с коррупцией», и пришла к выводу — закон исполняется не всегда так, как хотелось бы. Ведомство подготовило предложения и, если их одобрит президент, в Закон «О борьбе с коррупцией», в Уголовный и иные кодексы могут быть внесены изменения.
«Я бы не советовал благодарить врача „от души“, у него потом могут быть проблемы»
Последний год «
— Врач как таковой не является должностным лицом, но если он выписывает больничные листы, тем самым выполняя юридически значимые действия, он уже должностное лицо. Им же он считается, когда является руководителем. По закону «О борьбе с коррупцией» подарки государственным должностным лицам вообще запрещено брать, за исключением вручения их на официальных и протокольных мероприятиях. Обычная шоколадка может быть расценена как взятка. Но все зависит от ситуации. Если учителя или врача решили отблагодарить «не за что», просто так, или поздравить с профессиональным праздником, здесь коррупционного преступления нет, — рассказывает Игорь Грейбо. — В то же время в другом документе, в законе о госслужбе, разрешается также брать подарки на официальных и протокольных мероприятиях, если их сумма не превышает пяти базовых величин. Поэтому мы в законопроект решили внести изменения, чтобы людям было понятно, и не было никаких противоречий. Мы предлагаем разрешить брать подарки до пяти базовых величин (сейчас 127,5 рублей — Прим. Ред.), вручаемых на официальных и протокольных мероприятиях. И вносим для применения этого закона четкое определение подарка, — это имущество, полученное государственным, должностным или приравниваемым к нему лицом при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.
Например, если должностному лицу подарили вазу, и она стоит меньше пяти базовых величин, он может забрать вещь себе домой. Если сомневается в ее стоимости, должен обратиться в специальную комиссию, которая должна быть на каждом предприятии. Именно она оценит, сколько стоит подарок. Если больше пяти базовых — придется оставить органу, в котором работает чиновник. Чтобы избежать дискуссии, что такое «сувенир», и чем он отличается от «подарка», прокуратура предлагает во всех документах оставить только термин «подарок».
— Я бы не советовал благодарить врача, особенно являющего должностным лицом, «от души», у него потом могут быть проблемы. Самое важное: за что вы даете ему деньги? Если следствие установит, что пациент договорился с главврачом отблагодарить его за то чтобы ему сделали операцию — это уже может квалифицироваться как взятка, — отмечает Грейбо.
Прокуратура предлагает ввести в вузах курс о коррупции и запретить чиновнику устраиваться в организацию, которую он курировал
В конце 2018 года правоохранительные и другие ведомства собрались вместе в очередной раз, чтобы обсудить, как сделать так, чтобы чиновники и руководители не брали взятки, и не совершали другие коррупционные преступления.
— Мы постоянно анализируем, что способствует совершению преступления, и обратили внимание на следующий аспект. В отношении одного руководителя райисполкома проводились открытые проверочные мероприятия, его вызывали на опрос по другим обстоятельствам. Он писал жалобы в прокуратуру на действия сотрудников правоохранительных органов и в это же время взял взятку! Как это объяснить? — разводит руками Игорь Грейбо. — Мы обсуждали, почему человек так поступает, ведь так много говорится о суровых наказаниях за коррупционные преступления. Наверное, когда люди видят деньги, они не могут перед ними устоять. И мы в решении координационного совещания поручили изучить этот вопрос специалистам, психологам. Насколько мне известно, в Минздраве уже создана рабочая группа.
Какие еще новшества предлагает Генпрокуратура:
Кроме того прокуратура предложила проанализировать следующие моменты:
Несмотря на то, что новый декрет запретит коррупционерам выходить на свободу условно-досрочно, у осужденных остается право обратиться к президенту с просьбой о помиловании. Документ, кстати, не касается тех, кто уже отбывает наказание в колонии.
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Проверять на детекторе и обнародовать декларации. Как Генпрокуратура предлагает бороться с коррупцией
Генпрокуратура предложила внести изменения в законодательство и четко определить: может ли чиновник брать подарок и какой? А также ввести штраф для компании, где...
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