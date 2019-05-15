Проверять на детекторе и обнародовать декларации. Как Генпрокуратура предлагает бороться с коррупцией

Источник материала: Tut.by

На днях президент подписал декрет , который запретит коррупционерам выходить на свободу условно-досрочно, и рассчитывать, что спустя время им заменят наказание на более мягкое. Но это не единственные новшества. Генпрокуратура предложила внести изменения в законодательство и четко определить: может ли чиновник брать подарок и какой? А также ввести штраф для компании, где работает взяткодатель. Чтобы понять, почему люди не могут устоять перед деньгами, поручено создать рабочую группу из психологов и других специалистов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Почти ежедневно сообщается или о задержании очередного чиновника за взятку, или о том, что над коррупционером начался суд. Конфискация имущества и большие сроки заключения (до 15 лет), кажется, мало кого останавливают. Если в 2017 году по ст. 430 УК (Получение взятки) было зафиксировано 736 преступлений, то в 2018 — уже 1168.

— Это говорит о том, что мер, которые есть, не достаточно? — спрашивает TUT.BY у Игоря Грейбо, начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры.

— Коррупцию еще нигде не победили, но минимизировать коррупционные риски можно. Цифры выросли по нескольким причинам: антикорруппционные комиссии часто работают формально, есть кадровые упущения, нет достаточной профилактики и контроля. Кроме того, не всегда принимаются меры по устранению причин и условия, порождающие преступления — отвечает Игорь Светозарович.

Генпрокуратура стала анализировать ситуацию, изучать, как действует закон «О борьбе с коррупцией», и пришла к выводу — закон исполняется не всегда так, как хотелось бы. Ведомство подготовило предложения и, если их одобрит президент, в Закон «О борьбе с коррупцией», в Уголовный и иные кодексы могут быть внесены изменения.

«Я бы не советовал благодарить врача „от души“, у него потом могут быть проблемы»

Последний год « дело медиков » обсуждают на всех уровнях, фигурантами стали около 100 человек. Это и сами врачи, и бизнесмены. Уже во время судов представители коммерческих компаний говорили о том, что деньги врачам передавали просто так, например, чтобы поздравить с Новым годом. А обычные пациенты стали обсуждать: считается ли бутылка шампанского и коробка конфет взяткой, если ты решил отблагодарить хорошего врача. По мнению представителя Генпрокуратуры, все зависит от конкретной ситуации.

— Врач как таковой не является должностным лицом, но если он выписывает больничные листы, тем самым выполняя юридически значимые действия, он уже должностное лицо. Им же он считается, когда является руководителем. По закону «О борьбе с коррупцией» подарки государственным должностным лицам вообще запрещено брать, за исключением вручения их на официальных и протокольных мероприятиях. Обычная шоколадка может быть расценена как взятка. Но все зависит от ситуации. Если учителя или врача решили отблагодарить «не за что», просто так, или поздравить с профессиональным праздником, здесь коррупционного преступления нет, — рассказывает Игорь Грейбо. — В то же время в другом документе, в законе о госслужбе, разрешается также брать подарки на официальных и протокольных мероприятиях, если их сумма не превышает пяти базовых величин. Поэтому мы в законопроект решили внести изменения, чтобы людям было понятно, и не было никаких противоречий. Мы предлагаем разрешить брать подарки до пяти базовых величин (сейчас 127,5 рублей — Прим. Ред.), вручаемых на официальных и протокольных мероприятиях. И вносим для применения этого закона четкое определение подарка, — это имущество, полученное государственным, должностным или приравниваемым к нему лицом при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Например, если должностному лицу подарили вазу, и она стоит меньше пяти базовых величин, он может забрать вещь себе домой. Если сомневается в ее стоимости, должен обратиться в специальную комиссию, которая должна быть на каждом предприятии. Именно она оценит, сколько стоит подарок. Если больше пяти базовых — придется оставить органу, в котором работает чиновник. Чтобы избежать дискуссии, что такое «сувенир», и чем он отличается от «подарка», прокуратура предлагает во всех документах оставить только термин «подарок».

— Я бы не советовал благодарить врача, особенно являющего должностным лицом, «от души», у него потом могут быть проблемы. Самое важное: за что вы даете ему деньги? Если следствие установит, что пациент договорился с главврачом отблагодарить его за то чтобы ему сделали операцию — это уже может квалифицироваться как взятка, — отмечает Грейбо.

Прокуратура предлагает ввести в вузах курс о коррупции и запретить чиновнику устраиваться в организацию, которую он курировал

В конце 2018 года правоохранительные и другие ведомства собрались вместе в очередной раз, чтобы обсудить, как сделать так, чтобы чиновники и руководители не брали взятки, и не совершали другие коррупционные преступления.

— Мы постоянно анализируем, что способствует совершению преступления, и обратили внимание на следующий аспект. В отношении одного руководителя райисполкома проводились открытые проверочные мероприятия, его вызывали на опрос по другим обстоятельствам. Он писал жалобы в прокуратуру на действия сотрудников правоохранительных органов и в это же время взял взятку! Как это объяснить? — разводит руками Игорь Грейбо. — Мы обсуждали, почему человек так поступает, ведь так много говорится о суровых наказаниях за коррупционные преступления. Наверное, когда люди видят деньги, они не могут перед ними устоять. И мы в решении координационного совещания поручили изучить этот вопрос специалистам, психологам. Насколько мне известно, в Минздраве уже создана рабочая группа.

Какие еще новшества предлагает Генпрокуратура:

Рассмотреть возможность проверять чиновников и руководителей «с повышенном уровнем коррупционных рисков» при устройстве на работу на полиграфе.

Ввести административную ответственность юридического лица за коррупцию. Например, если сотрудник частной компании дает взятку врачу (должностному лицу) в интересах своей фирмы, то в отношении медика возбуждается уголовное дело по ст. 430 (Получение взятки), а сотрудник компании становится фигурантом по ст. 431 (Дача взятки). После изменений в законодательстве юридическое лицо уже не сможет уйти от ответственности, наказанием будет штраф, и он составит до 200% от взятки. Например, если взятка была 10 тысяч долларов, то компании придется заплатить штраф в 20 тысяч. Главное, чтобы сумма была не менее 50 базовых величин. Но если юридическое лицо способствовало раскрытию преступления, его могут освободить от ответственности.

В ч.3 статью 431 УК добавить понятие «Дача взятки в особо крупном размере». Сейчас возникает парадокс: получение взятки в особо крупном размере есть в УК, а дачи взятки в особо крупном размере нет.

В ст.88−1 УК (Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба) внести изменения. Сейчас эта статья распространяется только на должностных лиц, которые работают в государственной организации. Прокуратура предлагает, чтобы эта статья касалась и частного бизнеса, это «будет способствовать реализации принципа равенства и стимулировать виновное лицо возмещать ущерб».

Ввести ограничения по прохождению госслужбы. Например, теперь запрещено, чтобы муж был руководителем, а жена занимала должность его заместителя (главным бухгалтером или кассиром), то есть она не должна быть в прямом подчинении. Сейчас это касается только государственных организаций. Предлагается, чтобы этот принцип касался предприятий там, где есть 50% акций государства. Например, если на ОАО «Тракторный завод» это не распространяется сейчас, то в будущем может.

Кроме того прокуратура предложила проанализировать следующие моменты:

Возможность декларировать имущество в электронном виде и их обнародования и проверки.



Возможно, в будущем белорусские чиновники будут обнародовать свои доходы. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Возможность введения в законодательство такого основания увольнения с госслужбы как «утрата доверия».

Запретить некоторым начальникам занимать должность в тех организациях, которые они раньше курировали до увольнения. Например, если начальник управления министерства курировал определенную организацию, после своего увольнения он не сможет пойти туда работать.

Комиссия по закупкам должна быть более профессиональной, люди должны разбираться в законодательстве, знать все нюансы. Поручено усовершенствовать их работу, отправлять сотрудников на повышение квалификации, а самим членам комиссии прокуроры и юристы будут читать лекции, чтобы очередная закупка не обернулась уголовным делом.

Усовершенствовать систему закупок, принять меры по устранению недостатков в этой работе, пересмотреть вопрос о сроках выделения денег на госзакупку. Сейчас предприятия часто получают их в конце года и должны быстро освоить. Прокуратура предлагает выделять деньги в течение года, чтобы избежать поспешных и необдуманных закупок.

В 2019—2020 годах в колледжах и вузах ввести специальный курс, который будет посвящен вопросам коррупции. Молодым людям на конкретных примерах будут рассказывать, что такое взятка, какое наказание за это предусмотрено.

Пересмотреть вопрос о выплате денежного вознаграждения тому, кто способствовал задержанию коррупционера. Сейчас в законе есть это норма и даже предусмотрена сумма в 30−50 базовых величин, но, как проследила прокуратура, она не работает. Ведомство решило выяснить, почему правоохранительные органы не обращались с таким ходатайством в прокуратуру.

Несмотря на то, что новый декрет запретит коррупционерам выходить на свободу условно-досрочно, у осужденных остается право обратиться к президенту с просьбой о помиловании. Документ, кстати, не касается тех, кто уже отбывает наказание в колонии.