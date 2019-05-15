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Для покупки билета на международный поезд потребуются дополнительные сведения

16.05.2019 07:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 16 мая расширяется перечень сведений, которые пассажир должен предоставить кассиру пр покупке билета на международный поезд. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Теперь кроме фамилии и номера документа, удостоверяющего личность, необходимо дополнительно представить информацию об имени и дате рождения пассажира.

При оформлении электронного билета также необходимо указывать информацию об имени и дате рождения пассажира.

Новое правило предусмотрено постановлением правительства и связано с вопросами обеспечения пограничной безопасности.

 
 
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Теперь кроме фамилии и номера документа, удостоверяющего личность, необходимо дополнительно представить информацию об имени и дате рождения пассажира.
 
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