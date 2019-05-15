Для покупки билета на международный поезд потребуются дополнительные сведения

Источник материала: Tut.by

С 16 мая расширяется перечень сведений, которые пассажир должен предоставить кассиру пр покупке билета на международный поезд. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Теперь кроме фамилии и номера документа, удостоверяющего личность, необходимо дополнительно представить информацию об имени и дате рождения пассажира.

При оформлении электронного билета также необходимо указывать информацию об имени и дате рождения пассажира.

Новое правило предусмотрено постановлением правительства и связано с вопросами обеспечения пограничной безопасности.