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Брестский благотворительный дом «Благодать» переехал: теперь бабушки не мерзнут, а копят на аренду

16.05.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Благотворительный дом «Благодать», который более 20 лет бесплатно раздает малообеспеченным людям одежду, переехал в новое место, сообщает ТРК «Брест».


«Время сейчас туговатое». 10 брестских бабушек мерзнут в старом доме, чтобы «согревать» тех, кому нужнее

Каждый год сюда приходит до двух тысяч человек, поэтому слухи о закрытии «Благодати» взволновали многих. На самом деле благотворительный дом продолжает свою работу, но на новом месте. Городские власти нашли «Благодати» другое место — на улице Кирова, 50. Помещение там лучше, но и аренда выше. Поэтому работники волнуются, что долго не смогут сами оплачивать ее: «Благодать» может рассчитывать только на помощь неравнодушных людей.

Работники дома будут благодарны как за принесенные вещи, так и за пожертвования, которые пойдут на оплату аренды и коммунальных услуг.

 
Теги: Брест
 
 
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