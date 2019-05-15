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Брестский благотворительный дом «Благодать» переехал: теперь бабушки не мерзнут, а копят на аренду
16.05.2019 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Благотворительный дом «Благодать», который более 20 лет бесплатно раздает малообеспеченным людям одежду, переехал в новое место, сообщает
Каждый год сюда приходит до двух тысяч человек, поэтому слухи о закрытии «Благодати» взволновали многих. На самом деле благотворительный дом продолжает свою работу, но на новом месте. Городские власти нашли «Благодати» другое место — на улице Кирова, 50. Помещение там лучше, но и аренда выше. Поэтому работники волнуются, что долго не смогут сами оплачивать ее: «Благодать» может рассчитывать только на помощь неравнодушных людей.
Работники дома будут благодарны как за принесенные вещи, так и за пожертвования, которые пойдут на оплату аренды и коммунальных услуг.
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Бабушки волнуются, что долго не смогут сами оплачивать ее.
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