Приехать в Витебск на «Славянский базар» можно без проблем: БЖД снова пустит спецпоезд

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога назначила поезд межрегиональных линий № 644/643 Минск — Витебск: он будет ходить во время «Славянского базара», сообщает БЖД.

Расписание движения поезда составлено с учетом программы фестиваля. Он будет курсировать ежедневно из Минска с 8 по 19 июля, а из Витебска — с 9 по 20 июля.

Со станции Минск-Пассажирский поезд отправляется в 12.42, в Витебск он прибывает в 16.18. После концерта на «Славянском базаре» на этом же поезде можно вернуться в Минск. Из Витебска он уходит ночью в 1.30. В столице вы будете утром в 5.52.

Билеты уже можно купить: предварительная продажа начинается за 60 суток до отправления поезда.

Поезд к «Славянскому базару» БЖД назначает уже девятый год подряд.