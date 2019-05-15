﻿ Занавоженность коров, благодарности врачам, квартиры по-новому и жизнь в сарае - все за вчера. 21.by
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Занавоженность коров, благодарности врачам, квартиры по-новому и жизнь в сарае - все за вчера

16.05.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вы уже выпили свой утренний кофе? Тогда начинайте считать чашки: оказывается, есть предел, который нельзя переступать — те, кто не знает меры, имеют на 22% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но мы-то с вами сейчас прочтем, сколько чашек кофе в день — это уже слишком много, и будем себя беречь, правда? А если кофе еще не пили, то наливайте — и давайте быстренько пробежимся по главным новостям и текстам прошедшей среды.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Хроники «обосранной скотины». Как она, кстати, не знаете?.. Друзья, запоминаем новое слово — занавоженность. Да-да, это когда коровы на фермах по колено в дер… ме, но сказать об этом кому-то не позволяют ни воспитание, ни должности. А вот ездить по тем самым фермам и все это «выявлять» и «фиксировать» — вполне позволяют. Кстати, вчера Генпрокуратура вынесла представление министру сельского хозяйства и продовольствия — но не за навоз, конечно.


ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • В гимназии № 36 Минска вчера был праздник. Их ученица Зина Куприянович, она же певица Зена, вышла в финал «Евровидения». Уроки по такому случаю, конечно, никто не отменял, но повод для радости от этого меньше не стал. Рассказываем, как в школе обсуждают Зину-Зену и ее выступление. «Мы все за нее болели, — рассказывает классный руководитель девочки. — Детям очень нравится ее наряд. Она такая супермодная, хитовая. В ее номере столько свободы». А мы, нищие духом люди, решили узнать, сколько денег белорусы поставили на Зину у букмекеров — и сколько заработали.
  • Смотрите, какая у нас история. В деревня Понизовье в Логойском районе у бабы Ани и деда Сашки зимой сгорел дом, а с ним — все, что было внутри. Холода старики пережили в доме сына. Как только потеплело — вернулись «на сваю зямельку». Теперь они живут в сарае, где раньше запаривали корм скотине. «Раней у нас і свінні былі, і каровы. А цяпер тут самі жывем, як тыя каровы». А на самом деле живут — и не жалуются, даже картину вон повесили. Ведь никакой надежды на другое жилье нет.


  • Кстати, о картинах. Вы когда-нибудь видели картину за 110 млн долларов? Ну так посмотрите! Но это, конечно, не самая дорогая в мире — помним «Спасителя мира» Леонардо да Винчи, которую продали с аукциона Christie’s в Нью-Йорке за 450 млн!
  • Помните «блудного» батюшку из Бегомля? Ну, которого лишили сана якобы за отношения с прихожанкой? Его судьба до сих пор в подвешенном состоянии, а местные верующие страдают: «Мы оказались лишены рождественского и пасхального богослужений, детских концертов. Богослужения по воскресеньям, которые так важны для христиан, прекратились, работа воскресной школы остановлена». В общем, они написали Лукашенко. Что просят — рассказываем здесь.
  • А как дела у витеблянки, потерявшей руку, которой генпрокурор Конюк обещал найти адвоката и работу? Есть и хорошие новости, и не очень.
  • Если собираетесь в Гродно, обязательно побывайте в уникальном районе Новый Свет — одном из немногих мест в Беларуси, где сохранился городской пейзаж начала прошлого века. Но поторопитесь: старые деревянные постройки здесь ветшают, а две из них и вовсе под угрозой сноса — территорию под домами городские власти выставили на аукцион. Мы решили разобраться, возможно ли сохранить старый квартал — и поговорили с семьей, которая уже более 100 лет живет в одном из деревянных домов.


  • Если вы хоть немного следите за автогонками, то знаете, что недавно наша спортивная команда «МАЗ-СПОРТавто» порадовала успехами на ралли-рейде в Марокко. Мы, конечно, решили поговорить с ребятами о жизни и машинах и… погонять с Алексеем Вишневским на Tesla Model S. Ой, такой восторг у него случился! Прямо как на аттракционе «Ладья» в парке Челюскинцев.
  • А смотрите, как белорусы делают из городского автобуса МАЗ самый большой в стране фудтрак. Интересно, что задняя площадка автобуса будет выделена для гостей — внутри за небольшой стойкой смогут уместиться три-четыре человека. Где его можно будет уже совсем скоро встретить — давайте расскажем здесь.
  • Читали историю любви норвежской принцессы и афроамериканского шамана? Да-да, так бывает — главное, что люди счастливы.
  • Увы, не все love story продолжаются до тех пор, «пока смерть не разлучит» — иногда люди расстаются. Вот здесь у нас истории женщин, которые остались после развода одни с детьми в очень дорогом городе — Нью-Йорке. Как они справляются с долгами и депрессиями — читайте здесь.
  • Вечером на Французской Ривьере открылся 72-й Каннский фестиваль. За главный приз в этом году будет бороться 21 фильм из 13 стран мира. Ну, а мы будем следить, конечно.


О СПОРТЕ

Вчера прошло долгожданное заседание НОК по вопросам развития белорусского хоккея. Закрытый формат не позволил узнать детали совещания, но нам все же известно достаточно, чтобы сделать определенные выводы.

Все новости среды, 15 мая

Кстати. Помните, недавно рассказывали, что в приложении Snapchat появилась «маска», накладывающая эффект на сделанные селфи — с ее помощью можно «сменить пол» так, что порой сложно угадать личность человека. Мы похулиганили и наложили фильтр на лица белорусских селебрити — попробуете угадать, кто есть кто? Предупреждаем: это будет нелегко. Веселого дня, друзья!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Доброе утро! Вы уже выпили свой утренний кофе? Тогда начинайте считать чашки: оказывается, есть предел, который нельзя переступать. А если кофе еще не пили, то...
 
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