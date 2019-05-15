Занавоженность коров, благодарности врачам, квартиры по-новому и жизнь в сарае - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вы уже выпили свой утренний кофе? Тогда начинайте считать чашки: оказывается, есть предел, который нельзя переступать — те, кто не знает меры, имеют на 22% более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но мы-то с вами сейчас прочтем, сколько чашек кофе в день — это уже слишком много , и будем себя беречь, правда? А если кофе еще не пили, то наливайте — и давайте быстренько пробежимся по главным новостям и текстам прошедшей среды.

ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

Хроники «обосранной скотины». Как она, кстати, не знаете?.. Друзья, запоминаем новое слово — занавоженность. Да-да, это когда коровы на фермах по колено в дер… ме, но сказать об этом кому-то не позволяют ни воспитание, ни должности. А вот ездить по тем самым фермам и все это «выявлять» и «фиксировать» — вполне позволяют . Кстати, вчера Генпрокуратура вынесла представление министру сельского хозяйства и продовольствия — но не за навоз, конечно .





ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

В гимназии № 36 Минска вчера был праздник. Их ученица Зина Куприянович, она же певица Зена, вышла в финал «Евровидения». Уроки по такому случаю, конечно, никто не отменял, но повод для радости от этого меньше не стал. Рассказываем, как в школе обсуждают Зину-Зену и ее выступление . «Мы все за нее болели, — рассказывает классный руководитель девочки. — Детям очень нравится ее наряд. Она такая супермодная, хитовая . В ее номере столько свободы». А мы, нищие духом люди, решили узнать, сколько денег белорусы поставили на Зину у букмекеров — и сколько заработали .

. «Мы все за нее болели, — рассказывает классный руководитель девочки. — Детям очень нравится ее наряд. . В ее номере столько свободы». А мы, нищие духом люди, решили узнать, сколько денег белорусы поставили на Зину у букмекеров — . Смотрите, какая у нас история. В деревня Понизовье в Логойском районе у бабы Ани и деда Сашки зимой сгорел дом, а с ним — все, что было внутри. Холода старики пережили в доме сына. Как только потеплело — вернулись «на сваю зямельку». Теперь они живут в сарае, где раньше запаривали корм скотине. «Раней у нас і свінні былі, і каровы. А цяпер тут самі жывем, як тыя каровы». А на самом деле живут — и не жалуются, даже картину вон повесили . Ведь никакой надежды на другое жилье нет.





Кстати, о картинах. Вы когда-нибудь видели картину за 110 млн долларов ? Ну так посмотрите ! Но это, конечно, не самая дорогая в мире — помним «Спасителя мира» Леонардо да Винчи, которую продали с аукциона Christie’s в Нью-Йорке за 450 млн!

? ! Но это, конечно, не самая дорогая в мире — помним «Спасителя мира» Леонардо да Винчи, которую продали с аукциона Christie’s в Нью-Йорке за 450 млн! Помните «блудного» батюшку из Бегомля ? Ну, которого лишили сана якобы за отношения с прихожанкой? Его судьба до сих пор в подвешенном состоянии, а местные верующие страдают: «Мы оказались лишены рождественского и пасхального богослужений, детских концертов. Богослужения по воскресеньям, которые так важны для христиан, прекратились, работа воскресной школы остановлена». В общем, они написали Лукашенко. Что просят — рассказываем здесь .

? Ну, которого лишили сана якобы за отношения с прихожанкой? Его судьба до сих пор в подвешенном состоянии, а местные верующие страдают: «Мы оказались лишены рождественского и пасхального богослужений, детских концертов. Богослужения по воскресеньям, которые так важны для христиан, прекратились, работа воскресной школы остановлена». В общем, они написали Лукашенко. Что просят — . А как дела у витеблянки, потерявшей руку , которой генпрокурор Конюк обещал найти адвоката и работу? Есть и хорошие новости, и не очень .

, которой генпрокурор Конюк найти адвоката и работу? . Если собираетесь в Гродно, обязательно побывайте в уникальном районе Новый Свет — одном из немногих мест в Беларуси, где сохранился городской пейзаж начала прошлого века. Но поторопитесь: старые деревянные постройки здесь ветшают, а две из них и вовсе под угрозой сноса — территорию под домами городские власти выставили на аукцион. Мы решили разобраться, возможно ли сохранить старый квартал — и поговорили с семьей, которая уже более 100 лет живет в одном из деревянных домов.









О СПОРТЕ

Вчера прошло долгожданное заседание НОК по вопросам развития белорусского хоккея. Закрытый формат не позволил узнать детали совещания, но нам все же известно достаточно, чтобы сделать определенные выводы .

Все новости среды, 15 мая

Кстати. Помните, недавно рассказывали , что в приложении Snapchat появилась «маска», накладывающая эффект на сделанные селфи — с ее помощью можно «сменить пол» так, что порой сложно угадать личность человека. Мы похулиганили и наложили фильтр на лица белорусских селебрити — попробуете угадать, кто есть кто ? Предупреждаем: это будет нелегко. Веселого дня, друзья!

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