Напротив амфитеатра в Витебске ставят гранитную балюстраду - как возле облисполкома

Источник материала: Tut.by

На улице Ленина напротив Летнего амфитеатра к открытию «Славянского базара» хотят поставить гранитную балюстраду. Рабочие демонтируют здесь старый бетонный парапет и металлическое ограждение. Чтобы успеть сделать все к фестивалю, строители будут трудиться, по их словам, не покладая рук.





Балюстрада будет начинаться от чугунного ограждения вдоль улицы Гоголя и протянется до лестничного спуска со стороны проспекта Фрунзе. Ограждение будет таким же, как и возле облисполкома.

Строители заверяют, что балюстрада из гранита длиной 150 метров будет готова к открытию «Славянского базара». Работать, по их словам, собираются «не покладая рук».

А вот ремонт лестницы, которая ведет к подземному переходу на улице Ленина между амфитеатром и торговым центром «Марко-сити», затянулся. Предупреждение о том, что спуск закрыт, встречает пешеходов уже более месяца. Однако строителей по-прежнему здесь не видно.



