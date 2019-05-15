В Гродно в детском центре мальчик неудачно съехал с горки - ЧМТ и сломанный зуб. Мама винит администрацию

Источник материала: Tut.by

9-летний Женя в конце апреля серьезно поранился в гродненском детском развлекательном центре Banana City, который находится в торговом центре Oldcity. Мальчик неудачно спустился с горки — и получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, поцарапал лицо, а также выбил часть зуба. В произошедшем мама мальчика винит сотрудников центра, которые не уследили за ребенком, а работники утверждают, что мальчик нарушил технику безопасности пользования аттракционами.



Фото: besplatka.ua, носит иллюстративный характер

— Муж оставил Женю в развлекательном центре. Через какое-то время позвонили сотрудники и сказали, что ребенок поранился. Мы, а я работаю в Oldcity, сразу же прибежали. Сына колотило, он не отвечал на вопросы и был в каком-то заторможенном состоянии. Повезли его в больницу. Там поставили диагноз: легкая ЧМТ и сотрясение мозга. Плюс — лишился половины переднего зуба. Я спрашивала у ребенка, как все произошло. Он рассказал, что съехал на ногах с горки, говорит, что просто поскользнулся на горке и не смог остановиться. Понимаю, что так делать нельзя, но это же дети. За ними надо следить. Горка очень высокая, а наверху никого из взрослых не было, — говорит мама мальчика Светлана.

Через несколько дней она написала заявление в милицию и зафиксировала травмы ребенка.

Детский развлекательный центр Banana City работает так: родители приводят детей и оставляют на попечение сотрудников. Здесь есть лабиринты, в том числе и трехуровневый, лазы, бассейн с шариками, горки, автодром. Работают аниматоры.

— Мы проконсультировались со стоматологом и оказалось, что зуб Жене могут сделать только лет в 15. Реставрация будет стоить дорого, а еще каждый месяц надо делать снимки, потому что в месте удара может возникнуть киста. Никто из центра с нами не связывался, чтобы как-то исправить эту ситуацию, — говорит Светлана.



Фото: предоставлено героем материала

В развлекательном центре ситуацию прокомментировали так:

— Мы сами очень переживаем из-за случившегося. За 3,5 года работы нашего центра — это такая первая ситуация. Мы, конечно, готовы всячески помочь семье в оплате восстановления зуба. Ждем родителей и мальчика в развлекательном центре, приготовили для него подарки. Мы очень сожалеем, что так произошло. Конечно, мы не снимаем с себя ответственности, но хотим пояснить что ЧП произошло не совсем по нашей вине, — говорит владелец центра Михаил.



Фото: скрин с видео

Управляющая Ирина рассказывает, что горка, с которой так неудачно скатился мальчик, имеет ограничитель и ехать по ней, согласно правилам, можно только сидя. Мальчик же каким-то образом перелез через ограждение и буквально сбежал вниз.

— Мы и подумать не могли, что там так возможно сделать. При этом перед каждым посещением нашего центра мы инструктируем и родителей, и детей по соблюдению правил техники безопасности. Родители, ознакомившись, подписывают специальные анкеты. Потом мы повторно рассказываем детям, как надо вести себя здесь, в развлекательном центре. Наш сотрудники следят за детьми внизу. Конечно, дети бывают разные. Родители, кстати, могут попросить наших работников, чтобы те более пристально присмотрели за ребенком. Также есть возможность самим родителям присматривать за своими детьми в центре, — говорит управляющая. — Что касается того, что мы не выходили на связь с родителями Жени, то это неправда. Мы несколько раз звонили родителям, интересовались его здоровьем. Да и вообще мама не хотела ехать изначально в больницу, наш администратор настояла на том, чтобы родители обратились за профессиональной медицинской помощи.