«Увидела 30 пропущенных и испугалась»: как страховой агент выиграла 100 тысяч рублей в автолавке

Источник материала: Tut.by

«Продавец уговорил меня взять батончик, мол, стоит 99 копеек, а может удачу принести», — рассказывает страховой агент Тареса Дашкевич. Через пару дней женщина хлопотала по хозяйству и не слышала, как разрывается ее телефон. Звонили из студии игры «Удача в придачу!», чтобы сообщить радостную новость: Тареса выиграла 100 тысяч рублей. Вместе с сетью магазинов «Евроопт» мы продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым невероятно повезло.

«В последний момент уехала в Ленинград»

Тареса Леонардовна родилась и живет в деревне Деновишки. Работа у женщины активная: каждый день нужно ездить на велосипеде в разные населенные пункты, чтобы оформлять страховки.



Тареса Дашкевич

— Начинала кассиром, потом работала экономистом, а последние 18 лет — страховой агент в сельском совете в Жодишках. К нам приходит запрос на страховку (или кому-то нужно ее переоформить), я сажусь на велосипед и направляюсь к людям на дом. Бывает, за день наезжаю 20−40 километров.





Женщина окончила «восьмилетку» в деревне Деновишки, затем училась два года в Полянах, далее поступила в Ошмянский сельскохозяйственный техникум.

— В 1984 году поехала поступать в минский нархоз (сейчас — Белорусский государственный экономических университет), сдала математику на 4, но в последний момент передумала. Забрала документы и подала их в Ленинградский сельскохозяйственный университет. Поступила на заочное, — вспоминает женщина. — Там училось много белорусов на тот момент. В комнате со мной жили две белоруски и одна россиянка. Последняя так часто слышала нашу «беларускую мову», что однажды на экзамене даже говорить по-белорусски начала.

После окончания университета Тареса начала работать кассиром, вышла замуж и родила первенца. Сейчас в семье уже трое взрослых сыновей.



Тареса и внук Семен

— У нас в Деновишках больше хозяйство: и куры, и гуси, и свиньи, и корова. Стараюсь со всем управляться сама, хоть и работаю. Сыновья, конечно, помогают, когда приезжают ко мне. Старший Виталий живет с семьей в соседней деревне Жодишки. Средний Ярослав с женой и двумя сыновьями — в Боровлянах, младший Павел — в Минске. Моя отдушина — это внуки. Среди них тоже пока одни мальчики. Самому младшему Антону 1,3 года, Никите 3 года, а старшему Семену скоро будет 4.

Со внуками Тареса Леонардовна проводит много времени.

— Сейчас, например, с Семеном очень интересно проводить время. Он любит животных, играет с ними. Даже ходит со мной корову доить. Когда наблюдает за процессом, часто говорит: «Бабушка танцует перед коровкой». По весне начинает собирать одуванчики и спрашивает, мол, сварю ли я ему варенье из них?





«Даже сумму выигрыша не запомнила»

Автолавка приезжает в деревню Деновишки два раза в неделю: понедельник и среду. Магазина тут нет.

— Когда получаются, я заглядываю туда, потому что дешевле, чем в магазине, что в соседней деревне. В тот день я купила соль, муку, майонез, колбасу. Собиралась сделать салатик к приезду детей. Но даже мысль о том, что могу ухватить удачу за хвост, в голову не приходила. Раньше играла в лотерейки, но выигрыш никогда не превышал стоимости билета.

Но в этот раз фортуна улыбнулась женщине. Месяц назад Тареса Леонардовна пришла с работы, оставила вещи в коридоре и сразу побежала разбираться с хозяйством.

— Нужно было положить корове сена, покормить свинью и поросят, покрасить камни в цветнике. Домой зашла уже в половине девятого, взяла телефон, а там смс: «У вас выигрыш», — вспоминает женщина. — Думаю, да перепутали меня с кем-то, позвонила невестке, она говорит: «Подождите, сейчас проверю в интернете». А я ей: «Пойду разбираться дальше с хозяйством, времени нет». Даже сумму выигрыша не запомнила.

Невестка Таресы Леонардовны зашла на сайте «Евроопта» и убедилась: свекровь действительно выиграла 100 тысяч рублей.





— Уже потом Оля мне звонит, говорит: «Представляете, какие деньги выиграли!» Я интернет включила, а там в вайбере 30 пропущенных. Оказывается, это операторы «Евроопта» до меня пытались дозвониться. Прямого эфира по телевидению в тот день не было, поэтому с ведущим очередного розыгрыша «Удача в придачу!» мы поговорили во время интернет-трансляции.

«Пока запланировали крышу поменять, а там посмотрим»

На памяти жителей деревни Деновишки такой крупный выигрыш впервые. До этого, вспоминает Тареса Леонардовна, знакомые выигрывали около 100 рублей.

— В день моей победы мне позвонила бывшая коллега, говорит: «Ты хоть знаешь о победе? Садимся с мужем ужинать, будем отмечать! Хоть кто-то из знакомых выиграл». Еще через пару дней позвонила родственница, которая говорит, мол, всегда думала, что это «подстава». Теперь вот поверила (смеется).





Невестка Таресы Леонардовны Ольга рассказывает, что у нее тоже часто спрашивали, не ее ли родственница выиграла такие деньги:

— В тот самый вечер к нам домой пришел друг супруга. И тут прилетели радостные новости. Друг говорит: «Да ну!» Мы и сами не сразу поверили, но теперь эмоции поутихли, уже пришли в себя.

Вопрос о том, куда же пойдет выигрыш, пока в семье подробно не обсуждали.

— Точно решили, что крышу переделаем, обустроим получше дом. А вот остальные деньги отдам детям, пусть думают, как распорядиться. Квартиру им надо, например. Время покажет.



Тареса с сыновьями Ярославом и Пашей и невесткой Ольгой



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