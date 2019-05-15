﻿ Генпрокуратура предлагает ввести административную ответственность для юрлиц за дачу взятки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура предлагает ввести административную ответственность для юрлиц за дачу взятки

16.05.2019 09:35 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Генпрокуратура предлагает ввести административную ответственность для юрлиц за дачу взятки
Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура подготовила и внесла на рассмотрение Президенту проект закона "Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией". Одно из предложений касается введения ответственности для юридических лиц за дачу взятки. Об этом сообщил в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Игорь Грейбо.

Такая практика уже давно существует в Евросоюзе, России. Если подкуп совершается от имени или в интересах юридического лица, например, чтобы выиграть тендер, эту организацию, как предполагается, будет ожидать административная ответственность со штрафом. То есть сначала суд устанавливает факт дачи взятки или подкупа в интересах юридического лица. После того как приговор вступит в силу, взяткодатель и взяткополучатель отправятся отбывать наказание, а на юрлицо прокурор составит протокол об административном правонарушении. Решение по разбирательству будет выносить экономический суд.

"Мы предлагаем установить санкции за подобное нарушение в размере до 200% от суммы незаконно переданного вознаграждения", - отметил Игорь Грейбо. При этом сумма штрафа не может быть меньше 50 БВ.

Предусмотрена возможность освобождения юрлица от ответственности, если в процессе судебного разбирательства будет доказано, что взятку у него вымогали. "Оценивая обстоятельства коррупционных преступлений, мы видим, что много преступлений совершается именно в интересах юридических лиц, особенно закупки. Этот механизм будет сдерживающим фактором", - сказал начальник управления.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура подготовила и внесла на рассмотрение Президенту проект закона "Об изменении законов по вопросам борьбы с...
 
Новости дня
Новости общества
 
Поэзия майского дня: «Дарите женщинам цветы…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • портмоне для автодокументов женское ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика