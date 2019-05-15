Во время Европейских игр метро в Минске будет работать до 4.30

Источник материала: Tut.by

Во время Европейских игр минское метро будет работать до утра. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

В дни, когда фан-зоны в Минске будут открыты до четырех утра, метрополитен будет работать до 4.30. При этом вход в метро закроют в 4.10. А вот наземный транспорт сможет развозить гостей до 5 утра.

Пять специальных экспресс-маршрутов (так называемых шаттлов) будут организованы на время II Европейских игр. Об этом рассказал заместитель директора ГП «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов.

Шаттлы будут курсировать между местами проведения соревнований и станциями метро.

Три экспресс-маршрута доставят зрителей от «Минск-Арены» к станциям метрополитена «Пушкинская», «Немига» и «Академия наук» и обратно. Еще один свяжет «Чижовка-Арену» со станцией «Автозаводская», пятый шаттл — тир имени Тимошенко со станцией метро «Уручье».