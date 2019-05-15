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Открытие Республиканской универсиады – 2019

16.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Открытие Республиканской универсиады – 2019
16 мая 2019 г. в 11.00 на спортивной базе государственного учреждения ”Областной спортивный комплекс ”Брестский“ (г.Брест, ул. Гоголя, 9) состоится торжественное открытие Республиканской универсиады – 2019.

Универсиада для студентов учреждений высшего образования проводится по инициативе Министерства образования Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма Республики Беларусь и Республиканского центра физического воспитания и спорта учащихся и студентов.

В церемонии открытия планируется участие Министра образования Республики Беларусь И.В.Карпенко, Вице-президента Национального олимпийского комитета Беларуси, ректор учреждения «Белорусский государственный университет физической культуры» С.Б.Репкина, председателя Белорусской ассоциации студенческого спорта А.В.Богдановича, руководства Брестского облисполкома, ректоров учреждений высшего образования, руководителей федераций (ассоциаций) по видам спорта, заслуженных деятелей физической культуры и спорта Республики Беларусь и ведущих спортсменов страны.

В рамках мероприятия состоится спортивный марш-парад участников Республиканской универсиады – 2019, награждение победителей и призеров Республиканской универсиады – 2018, будет задействовано более 700 студентов из 51 учреждения высшего образования.

 
Теги: Брест
 
 
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16 мая 2019 г. в 11.00 на спортивной базе государственного учреждения ”Областной спортивный комплекс ”Брестский“ (г.Брест, ул. Гоголя, 9) состоится торжественное...
 
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