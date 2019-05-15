«Вы на постамент встали, это вандализм!» В Минске россиян задержали из-за снимка со скульптурой городового

Источник материала: Tut.by

В Минске из-за фотосъемки у скульптуры городового задержали российских туристов. В милиции им посоветовали считать это все «забавным приключением». Об этом на равзлекательном ресурсе Pikabu рассказала девушка под ником sImoRENka.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На майские праздники девушка со своим молодым человеком приехали в Минск. Проходя мимо скульптуры городового они решили сфотографироваться. У парня была байка с капюшоном с принтом скелета. Он накинул капюшон байки, сделал вид, что выглядывает из-за плеча городового, и девушка его сфотографировала, после чего туристы отправились дальше.

— Не успели пройти и одного дома, как как нам с двух сторон подрулили сотрудники милиции. Разговор вышел недолгий. Они спросили, что мы делали с памятником, удостоверились, что мы «просто сфотографировались», что это не «маска», а капюшон, и что мы не хулиганы. Но попросили удалить фотографии. Ок, ладно, раз такие проблемы — удалили. И нас отпустили.

Вот в такой байке молодой человек фотографировался со скульптурой городового. Фото: Pikabu / @sImoRENka

Но туристы рано обрадовались. Не успели они дойти до перекрестка, их догнал милиционер. А потом оказалось, что милиционеров уже четверо.

— И они уже начинают требовать паспорт, пройти с ними «до выяснения обстоятельств». И оказывается, мы уже «задержанные». На просьбы объяснить, что вообще случилось, и почему нас задержали, сотрудники то отмалчивались, то говорили, что «все будет хорошо», то отмахивались фразой об «административном нарушении». Блин, да что мы нарушили?! Нельзя фотографироваться? — Говорят, можно. И вроде бы не маска у вас, а кофта — тоже не запрещено… Тогда что нельзя? «О! — говорят. — Вы сзади городового на постамент встали, это вандализм!» И фиг с ним, что постамента там нету, — описала разговор левушка.

Молодых людей отвели на территорию музея МВД, потом отвезли в УВД. Туристов долгое время не отпускали, и даже рассказывали, что могут задержать их на трое суток.

— Ощущение бредовости происходящего уже переходит все границы. Вот серьезно?! За фотографию, к тому же удаленную, нужно устраивать такие разборки, причем с иностранными гражданами? Мы всего на два дня приехали, а из них четверть проводим в обществе милиции, как преступники, — возмутилась девушка.

В итоге молодых людей все же отпустили. В милиции им посоветовали не обижаться и считать это все забавным приключением. Их также пригласили почаще приезжать в Минск.

Уже вернувшись в Россию, девушка прошерстила Интернет и узнала о «приключениях с городовым».

Напомним, осенью 2018 года 16-летний подросток из Минска ударил по «лицу» скульптуру городового возле здания МВД. Позже он публично раскаялся , что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции». Однако позже комиссия по делам несовершеннолетних решила : в его действиях нет состава правонарушения.

На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали. На вопрос, что же нарушил горожанин, ему ответили, что «вы на скульптуру, которая охраняется, повесили шарф». Парень объяснил, что просто хотел сфотографироваться, «согреть скульптуру». Он также сообщил, что его отвели в отделение, где переписали его данные и провели короткую беседу о том, что «эта скульптура, грубо говоря, является лицом МВД» и что «в следующий раз на памятник вешать ничего не надо».

Затем скульптуру городового целовали девушки . Как только девушки начали обнимать и целовать скульптуру, к ним вышел представитель милиции, который попросил отойти, поскольку «с памятником можно фотографироваться, но нельзя трогать». На вопрос, почему нельзя, милиционер пояснил, что «так просит руководство».

И наконец, в начале декабря анархисты поставили возле скульптуры минского городового, которая находится у здания МВД, поминальный венок с надписью: «Имиджу МВД». Они были задержаны и ночь провели на Окрестина. На следующий день суд оштрафовал двух анархистов — их обвинили в мелком хулиганстве.

Наконец, 18-летняя студентка провела два дня в изоляторе из-за нелепой шутки у скульптуры городового в Минске — она сделала вид, что замахивается ногой.

Опытным путем также выяснилось, что на фоне скульптуры городового можно фотографироваться, а также гладить собачку у ног городового — эти действия нареканий у милиции не вызывают.