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«Вы на постамент встали, это вандализм!» В Минске россиян задержали из-за снимка со скульптурой городового
16.05.2019 10:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске из-за фотосъемки у скульптуры городового задержали российских туристов. В милиции им посоветовали считать это все «забавным приключением». Об этом на равзлекательном ресурсе
На майские праздники девушка со своим молодым человеком приехали в Минск. Проходя мимо скульптуры городового они решили сфотографироваться. У парня была байка с капюшоном с принтом скелета. Он накинул капюшон байки, сделал вид, что выглядывает из-за плеча городового, и девушка его сфотографировала, после чего туристы отправились дальше.
— Не успели пройти и одного дома, как как нам с двух сторон подрулили сотрудники милиции. Разговор вышел недолгий. Они спросили, что мы делали с памятником, удостоверились, что мы «просто сфотографировались», что это не «маска», а капюшон, и что мы не хулиганы. Но попросили удалить фотографии. Ок, ладно, раз такие проблемы — удалили. И нас отпустили.
Но туристы рано обрадовались. Не успели они дойти до перекрестка, их догнал милиционер. А потом оказалось, что милиционеров уже четверо.
— И они уже начинают требовать паспорт, пройти с ними «до выяснения обстоятельств». И оказывается, мы уже «задержанные». На просьбы объяснить, что вообще случилось, и почему нас задержали, сотрудники то отмалчивались, то говорили, что «все будет хорошо», то отмахивались фразой об «административном нарушении». Блин, да что мы нарушили?! Нельзя фотографироваться? — Говорят, можно. И вроде бы не маска у вас, а кофта — тоже не запрещено… Тогда что нельзя? «О! — говорят. — Вы сзади городового на постамент встали, это вандализм!» И фиг с ним, что постамента там нету, — описала разговор левушка.
Молодых людей отвели на территорию музея МВД, потом отвезли в УВД. Туристов долгое время не отпускали, и даже рассказывали, что могут задержать их на трое суток.
— Ощущение бредовости происходящего уже переходит все границы. Вот серьезно?! За фотографию, к тому же удаленную, нужно устраивать такие разборки, причем с иностранными гражданами? Мы всего на два дня приехали, а из них четверть проводим в обществе милиции, как преступники, — возмутилась девушка.
В итоге молодых людей все же отпустили. В милиции им посоветовали не обижаться и считать это все забавным приключением. Их также пригласили почаще приезжать в Минск.
Уже вернувшись в Россию, девушка прошерстила Интернет и узнала о «приключениях с городовым».
Напомним, осенью 2018 года 16-летний подросток из Минска ударил по «лицу» скульптуру городового возле здания МВД. Позже он публично
На следующий день молодой человек
Затем скульптуру городового
И наконец, в начале декабря анархисты поставили возле скульптуры минского городового, которая находится у здания МВД, поминальный венок с надписью: «Имиджу МВД». Они были задержаны и ночь провели на Окрестина. На следующий день суд
Наконец, 18-летняя студентка
Опытным путем также выяснилось, что на фоне скульптуры городового можно фотографироваться, а также гладить собачку у ног городового — эти действия нареканий у милиции не вызывают.
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«Вы на постамент встали, это вандализм!» В Минске россиян задержали из-за снимка со скульптурой городового
В итоге молодых людей все же отпустили. В милиции им посоветовали не обижаться и считать это все забавным приключением. Их также пригласили почаще приезжать в...
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