В Беларуси планируют усилить контроль за экспортом стратегически важных товаров

Источник материала: БелТА

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют усилить контроль за реализацией на экспорт стратегически важных для белорусской экономики сырья и товаров. Это предусмотрено проектом закона "О внесении изменения в Кодекс об административных правонарушениях", который вводит ответственность за нарушение законодательства о биржевых сделках. Белорусские депутаты сегодня приняли поправки в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет об экспорте сухого обезжиренного молока, сливочного масла, сыров, мяса, муки, необработанных шкурах КРС и других позициях (всего их 108) из перечня, утвержденного постановлением Совета Министров от 16 июня 2004 года №714. Разработчики законопроекта предлагают ввести ответственность за нарушение установленного законодательством требования о заключении сделок на биржевых торгах товарной биржи, если это является обязательным, то есть, если товары включены в этот перечень.

Представляя законопроект, министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что отсутствие административной ответственности за нарушение требований постановления №714 "позволяет хозсубъектам беспрепятственно, в обход биржевых торгов, вывозить из страны стратегические товары и сырье". "Это приводит к отсутствию прозрачности рынка, в том числе с точки зрения ценообразования, способствует усилению коррупционных рисков", - добавил он.

Как сообщалось, административная ответственность будет иметь прежде всего предупредительный характер. Так, если юрлицо или индивидуальный предприниматель не предоставят товарной бирже сведения о внебиржевой сделке для ее регистрации или предоставят неполные или заведомо недостоверные сведения, то в случае принятия поправок будет предусмотрено предупреждение или штраф от трех до десяти базовых величин (1 БВ - Br25,5). За такое же нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, планируется ввести штраф от 10 до 30 БВ.

Ответственность предусмотрена и за нарушение установленного законодательством требования о заключении сделки на биржевых торгах товарной биржи, если это обязательно: предупреждение - на первый раз и штраф - за повторное в течение года нарушение.

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