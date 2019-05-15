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Польская компания заинтересовалась белорусскими беспилотниками

16.05.2019 10:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская компания Terra Hexen заинтересовалась белорусскими разработками в сфере беспилотной авиации. Об этом сообщил журналистам руководитель компании Роберт Финтак, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава польской фирмы первый раз участвует в выставке MILEX. Он отметил высокий уровень организации и огромное количество новых технологий, которые можно увидеть на форуме. "Мы нашли много решений, которые можем применить у себя. И многие из своих разработок можем предложить здесь белорусам и не только", - сказал Роберт Финтак. Он добавил, что уже проведено множество встреч, установлено много контактов.

"Нас интересует то, что касается защиты от дронов. К примеру, решения компании "Пеленг", которая производит оптику, - их можно использовать для наблюдения за большой территорией. Также мы ведем переговоры с КБ "Радар". Это главным образом обмен информацией, нашими достижениями, обсуждение возможностей применения технологий друг друга для более эффективных результатов в сфере защиты от дронов", - поделился подробностями руководитель Terra Hexen.

Роберт Финтак сообщил, что велись переговоры с КБ "Беспилотные вертолеты". По его словам, это одно из немногих предприятий в мире, которое производит именно беспилотники вертолетного типа. "Решений подобного плана в Польше нет. Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с ними, чтобы такие технологии появились в Польше", - подчеркнул Роберт Финтак.

Сегодня в Национальной библиотеке Беларуси стартовала 8-я международная научная конференция по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения MILEX.INNOVATIONS 2019. Она собрала специалистов из разных отраслей с целью обмена мнениями, обсуждения современных технологий и новых подходов в развитии оборонного сектора экономики, возможностей научного обеспечения новых разработок.

Впервые во время конференции организована выставка инновационных проектов. Организации и стартап-команды представили свои идеи, которые могут быть интересны оборонному и гражданскому сектору экономики.

Конференция проводится в рамках работы выставки вооружения и военной техники MILEX 2019. Организаторами выступают Государственный военно-промышленный комитет, национальный выставочный центр "Белэкспо" и центр поддержки предпринимательства ООО "Лаборатория интеллекта".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская компания Terra Hexen заинтересовалась белорусскими разработками в сфере беспилотной авиации. Об этом сообщил журналистам...
 
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