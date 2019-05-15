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Петришенко: необходимо усилить межведомственное взаимодействие в области сохранения жизни и здоровья детей
16.05.2019 10:54 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Игорь Петришенко. Фото пресс-службы правительства - БЕЛТА
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо принять дополнительные меры в области сохранения здоровья и жизни детей, усилить межведомственное взаимодействие, заявил сегодня на заседании Национальной комиссии по правам ребенка заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Здоровье детей и подростков определяет целый ряд факторов. Это благоприятная атмосфера и безопасность в семье, в учреждениях образования, культуры, спорта, на улице, доступность медицинских, социальных услуг, здоровое питание, хорошие условия для занятия физической культурой и спортом, информационная безопасность и многое другое. В нашей стране по всем этим направлениям ведется комплексная межведомственная работа. Вместе с тем в этом вопросе, к сожалению, еще достаточно узких мест, и без слаженной совместной работы их не решить", - отметил Игорь Петришенко.
/Будет дополнено/.-0-
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Петришенко: необходимо усилить межведомственное взаимодействие в области сохранения жизни и здоровья детей
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо принять дополнительные меры в области сохранения здоровья и жизни детей, усилить межведомственное взаимодействие,...
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