«Ничего хорошего из этого не будет!» Депутаты в парламенте обсудили установку в стране «Табакерок»

Источник материала: Tut.by

Депутаты рассмотрели антитабачный декрет президента, который заработает с 27 июля. Обсуждение документа в парламенте превратилось в обсуждение ларьков «Табакерка». Напомним, по стране должны установить 2,5 тысячи табачных киосков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Антитабачный декрет в парламенте представлял глава МАРТ Владимир Колтович. Документ был принят 24 января 2019 года, его основная цель — ограничение доступности табачных изделий, электронных систем для курения.

В соответствии с документом, запрет на продажу табачных изделий методом открытой выкладки распространяется и на жидкости электронных систем курения.

С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв. м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через обособленные товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.

— Отдельные владельцы торговых объектов избавляются от него уже сегодня, — заметил Владимир Колтович.



Владимир Колтович. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Жидкости электронных систем курения запрещается продавать лицам младше 18.

По декрету, с 27 июля 2019 года , чтобы создать бездымную среду, места, где курить нельзя, разделят на две категории. Первая — те, курить в которых абсолютно запрещено. В этом списке — станции метро, общественный транспорт, лифты, детские площадки, автомобили, если в них едут дети до 14 лет.

Вторая — места, где должны создать специальные зоны для курильщиков. Среди них — организации здравоохранения, культуры, торговые центры, вокзалы, аэропорты, пляжи. Есть в этом перечне и объекты общепита. В том числе и летние террасы — здесь с конца июля тоже не посидишь с сигаретой.

Кроме того, будет запрещено использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий. Именно этот пункт вызвал в парламенте больше всего вопросов.

— В обществе активно обсуждается тема названия «Табакерка», — заметил министр и признался, что на эту тему «очень долго спорили со специалистами».

Однако в министерстве пришли к выводу, что это название не противоречит антитабачному декрету.

— Табакерка не является наименованием вида табачного изделия, — объяснил Колтович.

«Табакерки» на улицах. Как страна встречает киоски с сигаретами, которые скоро заполонят Беларусь

Также специалисты пришли к выводу, что допустимо оставлять на вывесках слово «кальянная».

— Хотелось бы акцентировать внимание на «Табакерках». 2,5 тысячи точек — мы депутаты точно не знаем, только из СМИ — планируется установить, — заметил депутат Андрей Рыбак. — Декрет очень позитивно воспринимается в нашем обществе, но когда мы видим параллельно строительство «Табакерок»… Да, название можно трактовать, соответствует оно нормам декрета или нет, но в целом духу декрета это не соответствует. Мы говорим о том, что запрещено торговать табачными изделиями в медицинских и образовательных учреждениях, а ларьки эти ставятся — у нас есть свидетельства, и в моем округе тоже — в 150−200 метрах от учреждения образования. Школьник идет, он не разбирается в том, насколько же там «Табакерка», исходя из русского языка, соответствует нормам декрета. В одном месте мы создаем специализированные отделы, убираем выкладку, чтобы она не мозолила глаза тому же ребенку, который идет за молоком в магазин. В другом месте мы ставим ларьки. (…) Наверное, эти тему стоило бы еще раз обсудить и сделать какие-то выводы хотя бы для местных органов власти по размещению эти точек. .

— Разделяю все что вы говорите, мы над этим работаем, — согласился министр — Поверьте, тот декрет рождался очень не просто, как говорят наши сотрудники, — в муках.

— Я бы хотел поддержать Андрея Анатольевича (Рыбака — Прим. Ред.) — сказал депутат Дмитрий Шевцов. — Тоже считаю, что эти «Табакерки» — это скрытая реклама продажи табака. Мы знаем, что достаточно тяжело было Минск очистить от ларьков, которые стояли на остановках. Это уже рудимент, а сейчас частично мы возвращаемся к этому. И вся работа, которую мы делали по формированию здорового образа жизни, нивелируется тем, что, неважно на какой отдаленности, мы открываем эти табакерки. Я призываю всех обратить на это серьезное внимание, потому что ничего хорошего из этого не будет.