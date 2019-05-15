Генеральная прокуратура Беларуси внесла на рассмотрение президенту проект закона «Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией».

Одним из нововведений, на котором настаивает ведомство, будет введение ответственности для юридических лиц, в чьих интересах даются взятки.

Как рассказал в интервью « СБ » Игорь Грейбо, начальник управления Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, в подготовленном документе есть ряд нововведений.

В частности, в законопроекте будет прописано, какие подарки могут получать должностные лица. По закону, принимать подарки в принципе - запрещено, однако при проведении протокольного мероприятия обмен сувенирами не возбраняется. Генпрокуратура предложила прописать стоимость таких сувениров: если она будет превышать 5 базовых, то подарок перейдет в пользование организации, если меньше - его отдадут в личное пользование тому, кто получил сувенир. При этом оценивать возможную стоимость будет специальная комиссия.

Предлагается также расширить перечень родственников, которым запрещено вместе занимать руководящие должности. Сегодня на одном госпредприятии не могут работать в качестве директора, заместителя и бухгалтера близкие родственники. Однако Генпрокуратура предлагает включить в список и другую родню руководства, а также предприятия, в доле собственности которых у государства есть 50 и более процентов. Сейчас они в закон о борьбе с коррупцией не входят.

Кроме того, по законопроекту предлагается ввести ответственность для юрлиц, в интересах которых даются взятки. В Генпрокуратуре полагают, что юридические лица должны нести ответ за подкуп, который касается их интересов. В частности, такая схема будет работать, например, при нечестном тендере, когда судом будет устанавливаться факт дачи взятки в интересах юрлица, после чего наказание понесет взяткодатель, взяткополучатель и фирма, в интересах которой действовал первый.

«Мы предлагаем установить санкции за подобное нарушение в размере до 200% от суммы незаконно переданного вознаграждения. При этом сумма штрафа не может быть меньше 50 базовых величин. Не столько важен штраф, сколько запускаемый процесс. К примеру, юрлица, имеющие административные взыскания за коррупционные проявления, могут вноситься в определенный реестр предприятий, которые ведут свой бизнес недобросовестно», - отметил прокурор.