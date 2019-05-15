Утвержден план мероприятий по реализации Директивы о развитии стройотрасли

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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден план мероприятий по реализации Директивы №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли" от 4 марта 2019 года. Это предусмотрено постановлением Совмина №296 от 14 мая 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В план включено более 60 мероприятий. Предусмотрено разработать и внести в Совет Министров проект указа "О совершенствовании государственного регулирования в строительстве", проект постановления правительства о корректировке постановления от 21 марта 2014 года №252 "О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства" в части совершенствования механизма аттестации, проект указа "О некоторых вопросах цифровой трансформации управления жизненным циклом объектов строительства" и др.

Кроме того, намечено внести изменения в указ от 7 мая 2014 года №214 "О развитии городов-спутников". Изменения коснутся определения подходов к направлению средств бюджета Минска на строительство жилья, социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городах-спутниках Минска и замену заказчика по разработке их генеральных планов.

Постановление предусматривает разработку и утверждение планов-графиков строительства жилых домов (квартир) для многодетных семей, в соответствии с которыми с 2021 года будет обеспечено направление многодетных семей на строительство жилых помещений в течение одного года со дня их постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.

При формировании жилищной программы на очередной финансовый год необходимо будет осуществлять ежегодный ввод в эксплуатацию не менее 135 тыс. кв.м арендного жилья, в том числе за счет бюджетных средств - не менее 90 тыс. кв.м.

Также определено введение в практику страхования профессиональной ответственности проектной организации за разработанную проектную документацию.

Персональная ответственность за выполнение плана возложена на руководителей республиканских органов госуправления, иных госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов и Минского горисполкома.

Постановление вступило в силу со дня принятия.-0-