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Дожди и грозы ожидаются по юго-западу Беларуси 17 мая

16.05.2019 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Дожди и грозы ожидаются по юго-западу Беларуси 17 мая
Фото из архива

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Преимущественно по юго-западной половине республики пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер восточный 5-10 м/с, порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 6 градусов по северу до 16 градусов по югу. Днем будет 16-22 тепла, местами по Гомельской области воздух прогреется до 25 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачно с прояснениями и до 22 градусов тепла ожидается в Беларуси 17 мая, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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