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Возраст участия в азартных играх в Беларуси увеличат с 18 до 21 года
16.05.2019 11:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Депутаты в первом чтении приняли изменения в кодексы, которые касаются правового регулирования игорного бизнеса в Беларуси.
Когда изменения вступят в силу, в Беларуси будет увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведения, в том числе и виртуальных, и участия в азартных играх - с 18 до 21 года.
Также появятся новые составы административных правонарушений:
Изменения вступят в силу после того, как пройдут второе чтение в парламенте, будут утверждены в Совете республики и их подпишет президент.
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Депутаты в первом чтении приняли изменения в кодексы, которые касаются правового регулирования игорного бизнеса в Беларуси.
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