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Возраст участия в азартных играх в Беларуси увеличат с 18 до 21 года

16.05.2019 11:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Депутаты в первом чтении приняли изменения в кодексы, которые касаются правового регулирования игорного бизнеса в Беларуси.

Когда изменения вступят в силу, в Беларуси будет увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведения, в том числе и виртуальных, и участия в азартных играх - с 18 до 21 года.

Также появятся новые составы административных правонарушений:

  • использование для организации и проведения азартных игр оборудования (например, игрового автомата, игрового стола), не состоящего на учете в специальной компьютерной кассовой системе.
  • регистрация в специальной системе недостоверных сведений о сумме принятых денежных средств, переведенных электронных денег для участия в азартной игре, принятых ставках, выплаченных выигрышей
  • допуск в игорное заведение или к участию в азартных играх людей, сведения о которых включены в перечень лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.

Изменения вступят в силу после того, как пройдут второе чтение в парламенте, будут утверждены в Совете республики и их подпишет президент.

 
 
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Депутаты в первом чтении приняли изменения в кодексы, которые касаются правового регулирования игорного бизнеса в Беларуси.
 
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