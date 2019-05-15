Возраст участия в азартных играх в Беларуси увеличат с 18 до 21 года

Источник материала: Tut.by

Депутаты в первом чтении приняли изменения в кодексы, которые касаются правового регулирования игорного бизнеса в Беларуси.

Когда изменения вступят в силу, в Беларуси будет увеличен возрастной ценз для посещения игорных заведения, в том числе и виртуальных, и участия в азартных играх - с 18 до 21 года.

Также появятся новые составы административных правонарушений:

использование для организации и проведения азартных игр оборудования (например, игрового автомата, игрового стола), не состоящего на учете в специальной компьютерной кассовой системе.

регистрация в специальной системе недостоверных сведений о сумме принятых денежных средств, переведенных электронных денег для участия в азартной игре, принятых ставках, выплаченных выигрышей

допуск в игорное заведение или к участию в азартных играх людей, сведения о которых включены в перечень лиц, ограниченных в посещении игорных заведений и участии в азартных играх.

Изменения вступят в силу после того, как пройдут второе чтение в парламенте, будут утверждены в Совете республики и их подпишет президент.