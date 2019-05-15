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Прокуратура вмешалась в дело, где педофил пытался уйти от уплаты моральной компенсации жертве

16.05.2019 12:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Столичные прокуроры добились признания сделки ничтожной, когда осужденный за педофилию пытался скрыть имущество. По приговору его не только отправили в колонию, но также обязали заплатить компенсацию семье пострадавшего ребенка — чего он пытался избежать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.


Прокуратура города Минска. Фото: пресс-служба ведомства

Еще в январе 2018-го суд Первомайского района в Минске признал мужчину виновным в изнасиловании, разврате и совершении иных действий сексуального характера. Жертвой стала его несовершеннолетняя дочь.

Его приговорили к 13 годам лишения свободы, а также выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей — но деньги он так и не отдал.

Спустя почти год в районную прокуратуру поступило обращение от матери девочки.

«Ей стало известно, что в период расследования уголовного дела под видом продажи мужчина безвозмездно передал другому лицу свой автомобиль. Она просила прокурора обратиться в суд с иском о признании данной сделки недействительной», — рассказали в ведомстве.

Оказалось, что в дальнейшем одна женщина по доверенности фигуранта продала его машину Renault Fluence (2012 года выпуска). Покупателем стала знакомая осужденного, с которой они впоследствии заключили брак.

«Анализ действий сторон сделки, период ее совершения свидетельствовали о том, что договор заключен для вида, с целью сокрытия имущества», — говорят в прокуратуре.

Поэтому прокуратура обратились в суд с исковым заявлением, чтобы признать ничтожной сделку по отчуждению автомобиля и применить «последствия ее недействительности».

В итоге (не с первого раза, потребовалась апелляция на отказ в первый раз) — суд все же согласился с доводами и удовлетворил иск.

 
Теги: Минск
 
 
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Не с первого раза, но прокуратура смогла отстоять интересы ребенка.
 
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