Источник материала: Полесская правда



Министерство антимонопольного регулирования и торговли прорабатывает вопрос оптимального размещения табачных киосков. Об этом сегодня сообщил глава МАРТ Владимир Колтович, представляя в Палате представителей Декрет № 2, ужесточающий антитабачное законодательство.

Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Андрей Рыбак предложил уделить дополнительное внимание вопросу размещения табачных киосков «Табакерка» — на удалении от детсадов, детских площадок, школ и так далее. Депутат считает, что местным властям в этой части могут понадобиться дополнительные рекомендации.

«Мы над этим работаем», — отметил Владимир Колтович, комментируя предложение. Он добавил, что появлению антитабачного декрета предшествовала большая подготовительная работа.

Депутаты поддержали декрет. Палата представителей на сегодняшнем заседании приняла его к сведению.

Как сообщалось, Декрет № 2 Президент Беларуси подписал 24 января. Основная его цель — последовательное ограничение доступности табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения.

В свою очередь Минздравом установлены образец и требования к размещению знака о запрете курения.