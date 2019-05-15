17 мая в Беларуси ожидаются грозы и сильные дожди

Источник материала: Tut.by

Сегодня по юго-западной половине страны местами ожидаются грозы. А завтра будет еще дождливее. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Синоптики предупреждают о желтом уровне опасности.

«16 мая местами по юго-западной половине страны ожидаются грозы. 17 мая местами по юго-западной половине страны ожидаются грозы и сильные дожди», — говорится в сообщении.

Кроме того, 17 мая по юго-западу местами ожидается усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью от +6°С. Максимальная температура днем — +15…22°С, по юго-востоку до +24°С.

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