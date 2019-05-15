﻿ В Витебске задержали вандалов, сломавших памятник «Ленин с котом». Они, говорят, против советских атрибутов. 21.by
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В Витебске задержали вандалов, сломавших памятник «Ленин с котом». Они, говорят, против советских атрибутов

16.05.2019 12:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала двух вандалов, которые Витебском разбили неизвестные вандалы. Видеофакт">повредили скульптуру с народным названием «Ленин с котом» возле станции Лучеса под Витебском. Парни оказались анархистами, и в момент «расправы» над фигурой Ильича были пьяны. Об этом сообщает УВД.


Подозреваемые в хулиганстве. Скриншот видео из соцсетей

5 мая в милицию обратился председатель садоводческого товарищества в дачном поселке вблизи железнодорожной станции Лучеса под Витебском. Он сообщил, что кто-то повредил скульптурную композицию под народным названием «Ленин с котом». Вождю отломали руку, а коту, сидевшему у его ног, — голову. Скульптуру в местном лесу поставили дачники по своей инициативе и на свои деньги.

Милиция выяснила, что накануне, около 22 часов 4 мая, памятник повредили двое мужчин — 25-летний житель Лиозно и его 30-летний приятель из Сенно. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения в садоводческом товариществе.

Мужчин задержали на съемной квартире в Витебске. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства.

«Свой поступок молодые люди объяснили состоянием алкогольного опьянения, а также мировоззрением, отрицающим атрибуты советской власти, и нетерпимостью к личности Ленина. Кроме того, они придерживаются анархистских взглядов», — отмечают в УВД.

 
Теги: Витебск
 
 
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