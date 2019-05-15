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В Беларуси сняли запрет на посещение лесов
16.05.2019 13:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В стране сняли запрет на посещение лесов. Такая информация указана на
— Меры ограничительного характера вводят в случае, если устанавливается высокий класс пожарной опасности, —
При этом решение вводить или снимать запрет на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесхозов или районных отделов по ЧС.
— В первых числах мая постепенно, по мере того, как пожароопасная обстановка стабилизировалась, леса в разных районах страны стали открывать для посещения, — рассказала пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева. — Сегодня открыли все леса.
Напомним, апрель в этой году выдался очень сухим. К концу месяца из-за высокой угрозы пожаров в Беларуси
Во время запрета людям
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В стране сняли запрет на посещение лесов. Такая информация указана на онлайн-карте, которая размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.
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