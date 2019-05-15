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В Беларуси сняли запрет на посещение лесов

16.05.2019 13:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В стране сняли запрет на посещение лесов. Такая информация указана на онлайн-карте, которая размещена на сайте Министерства лесного хозяйства. В пресс-службе ведомства сообщили, что из-за длительных осадков ситуация в лесном фонде стабилизировалась.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Меры ограничительного характера вводят в случае, если устанавливается высокий класс пожарной опасности, — пояснили ситуацию в пресс-службе Минлесхоза.

При этом решение вводить или снимать запрет на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесхозов или районных отделов по ЧС.

— В первых числах мая постепенно, по мере того, как пожароопасная обстановка стабилизировалась, леса в разных районах страны стали открывать для посещения, — рассказала пресс-секретарь Минлесхоза Анастасия Докучаева. — Сегодня открыли все леса.

Напомним, апрель в этой году выдался очень сухим. К концу месяца из-за высокой угрозы пожаров в Беларуси начали запрещать посещать леса. С 27 апреля в стране закрыли все леса.

Во время запрета людям нельзя было посещать леса (даже для отдыха), въезжать туда на личном транспорте. Исключением, как правило, являлись дороги, ведущие к населенным пунктам или дачным участкам через лес. Во всех остальных случаях нарушителей могли наказать предупреждением или штрафом до 25 базовых величин (почти 640 рублей) по ст. 15.29 КоАП. Если же страдает лес или торфяник, то штраф может увеличиться вдвое.

 
 
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В стране сняли запрет на посещение лесов. Такая информация указана на онлайн-карте, которая размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.
 
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