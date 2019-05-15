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Малашко: важно обеспечить быструю и качественную медпомощь жителям малых населенных пунктов

16.05.2019 12:00 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Малашко: важно обеспечить быструю и качественную медпомощь жителям малых населенных пунктов

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно обеспечить быструю и качественную медицинскую помощь жителям малых населенных пунктов, заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на V Съезде Евразийской ассоциации терапевтов, который проходит 16-17 мая в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусское здравоохранение ставит своей важнейшей целью повышение качества жизни людей, внедрение новых методов профилактики заболеваний, диагностических технологий, своевременное и профессиональное оказание медпомощи, обеспечение населения доступными лекарствами. "Мы должны обеспечить быстрое и качественное оказание медпомощи жителям как городов, так и малых населенных пунктов. В текущем году взяли на себя обязательство отработать механизм диспансеризации в "Здоровых городах и поселках", сеть которых активно развивается", - сказал Валерий Малашко. Цели и контрольные точки определены по всем направлениям специализированной медпомощи: кардиологии, кардиохирургии, трансплантации, онкологии, офтальмологии, травматологии и др.

Подход к медицинской профилактике и диспансеризации всех групп населения совершенствуется с учетом результатов проведенного STEPS-исследования. Во всех регионах внедрены скрининговые программы, совершенствуются методы ранней диагностики онкологических заболеваний: удельный вес пациентов со злокачественными опухолями 1-2-й стадии достиг 78%.

Что касается терапевтической службы, в приоритете первичная медпомощь, этапный переход к общей врачебной практике. В 2018 году доля врачей общей практики в общем количестве специалистов первичного звена составила более 60%.

Внедряются высокотехнологичные вмешательства. В 2018 году выполнено 18 тыс. операций на сердце и крупных сосудах, из них 80% в кардиохирургических отделениях областей и Минска. Выполнена 41 трансплантация сердца.

Министр остановился и на других достижениях здравоохранения. В частности, младенческая смертность в 2018-м была снижена до самых низких показателей за всю историю наблюдения и составила 2,4 промилле. Ожидаемая продолжительность жизни достигла 74,4 года. Вместе с тем постарение населения ставит новые проблемы, в том числе актуальность оказания гериатрической помощи.

Одно из крупнейших медицинских событий Евразии - V Съезд Евразийской ассоциации терапевтов - проходит на площадке Белорусского государственного медицинского университета. Ученые, врачи, медицинские специалисты стран СНГ и Европы обсуждают проблемы терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, ревматологии, дифференциального диагноза. Ключевая тема - "Коморбидный пациент, стратегия и тактика терапевтического подхода".

Научная программа съезда подготовлена с использованием современных образовательных методик и включает в себя скоростную сессию с возможностью прямого общения с лекторами, пленарное заседание, симпозиумы, панельную дискуссию, лекции и мастер-классы. Кроме того, проходит тематическая выставка.

Съезд организован при поддержке Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран СНГ, Министерства здравоохранения Беларуси, кафедры кардиологии и внутренних болезней БГМУ.-0-

Фото Оксаны Манчук

 
Теги: Минск
 
 
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важно обеспечить быструю и качественную медицинскую помощь жителям малых населенных пунктов, заявил министр здравоохранения Беларуси...
 
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