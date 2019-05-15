Витеблянке, потерявшей руку на работе, нашли адвоката - через полмесяца после распоряжения генпрокурора

Источник материала: Tut.by

Потерявшая за станком кисть руки жительница Витебска Ольга Витковская получила адвоката , который будет защищать ее на суде против директора предприятия «ДелиОст» Олега Радевича. Об этом TUT.BY сообщили в прокуроре области.

— Суд Октябрьского района Витебска продолжает рассматривать уголовное дело по обвинению Олега Радевича в нарушении правил охраны труда. Ход и результаты рассмотрения уголовного дела взял на контроль генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. По совету прокурора, поддерживающего обвинение в суде в отношении Олега Радевича, потерпевшая Ольга Витковская обратилась с заявлением в областную коллегию адвокатов с просьбой бесплатно предоставить ей защитника — в связи с тяжелым материальным положением и инвалидностью. Заявление рассмотрено, и интересы Ольги Витковской в суде представляет адвокат юридической консультации № 2 Витебска Елена Юдина. Это профессионал своего дела. Адвокат и прокурор будут предоставлять суду доказательства вины Олега Радевича и выступать в защиту нарушенных прав и интересов потерпевшей, — заявили в прокуратуре области.

Напомним, в марте 2016 года 34-летняя сортировщица частной фирмы «ДелиОст» Ольга Витковская (в то время носила фамилию бывшего мужа — Товпенец) получила увечье : ей отрезало станком левую кисть.

В отношении директора предприятия Олега Радевича возбудили уголовное дело: помимо нарушения правил охраны труда, его обвинили еще и в служебном подлоге.

Как установило следствие, руководитель, чтобы избежать ответственности, «умышленно, посредством использования других неустановленных лиц» внес в документы заведомо ложные записи о том, что Товпенец (Витковская) прошла инструктажи по технике безопасности и стажировку. Более того, учинил об этом подписи в документах — якобы расписалась в этом сама работница. Но почерковедческая экспертиза установила, что это не так.

Но уголовное дело поступило в прокуратуру уже через три года после ЧП — 18 марта 2019 года. И обвинение в совершении служебного подлога с директора предприятия сняли — за истечением сроков давности. Это преступление относится «к категории не представляющих большой общественной опасности, за которое срок давности для привлечения к уголовной ответственности составляет 2 года», сообщили в прокуратуре.

Сейчас директора предприятия обвиняют в том, что он не обеспечил безопасную работу за шипорезным станком, на котором получила травму Ольга, не организовал с ней инструктажа по технике безопасности, обучение и стажировку, при этом допустил ее к самостоятельной работе на деревообрабатывающем оборудовании без соответствующей квалификации и разряда.

Судебные слушания по этому делу начались 22 апреля. У Ольги Витковской на суде нет защитника : женщина пока не работает и не может оплатить его услуги.

Проблемы, с которыми столкнулась молодая женщина, взял под личный контроль генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. 30 апреля глава надзорного ведомства провел на ОАО «Витебскмясомолпром» прием граждан, на который пригласили и Ольгу.

Конюк велел местным чиновникам найти ей работу и адвоката. При этом распорядился, чтобы защитник был профессиональный. «Если работа хорошего адвоката будет стоить денег, мы, прокуроры, скинемся и оплатим его услуги», — заявил генпрокурор.