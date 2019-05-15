Чиновники прислушались к людям. В Слониме граффити ко Дню белорусской письменности переделают

Источник материала: Tut.by

Ко Дню белорусской письменности, который пройдет в Слониме, на одном из домов стали рисовать граффити, где надписи собирались оформить почему-то на русском языке.



Фото: gs.by

Граффити ко Дню письменности в Слониме на ул. Красноармейской рисует художественная студия по росписи стен «ZADELO».

Как стало известно «Нашей Ниве», надпись оформят все же по-белорусски. Поводом стало возмущение людей, сообщили в управлении идеологии Слонимского райисполкома.



Фото: gs.by

— Переделаем, так как это все же День белорусской письменности. Мы решили прислушаться к людям — читали отзывы в социальных сетях, мониторили, — пояснила заместитель начальника управления идеологии Слонимского райисполкома Наталья Гончарук.