ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чиновники прислушались к людям. В Слониме граффити ко Дню белорусской письменности переделают

16.05.2019 13:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ко Дню белорусской письменности, который пройдет в Слониме, на одном из домов стали рисовать граффити, где надписи собирались оформить почему-то на русском языке.


Фото: gs.by

Граффити ко Дню письменности в Слониме на ул. Красноармейской рисует художественная студия по росписи стен «ZADELO».

Как стало известно «Нашей Ниве», надпись оформят все же по-белорусски. Поводом стало возмущение людей, сообщили в управлении идеологии Слонимского райисполкома.


Фото: gs.by

— Переделаем, так как это все же День белорусской письменности. Мы решили прислушаться к людям — читали отзывы в социальных сетях, мониторили, — пояснила заместитель начальника управления идеологии Слонимского райисполкома Наталья Гончарук.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ко Дню белорусской письменности, который пройдет в Слониме, на одном из домов стали рисовать граффити там готовили граффити, где надписи собирались собирались...
 
Новости дня
Новости общества
 
Витеблянке, потерявшей руку на работе, нашли адвоката - через полмесяца после распоряжения генпрокурора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика