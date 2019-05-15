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Чиновники прислушались к людям. В Слониме граффити ко Дню белорусской письменности переделают
16.05.2019 13:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ко Дню белорусской письменности, который пройдет в Слониме, на одном из домов стали рисовать граффити, где надписи собирались оформить почему-то на русском языке.
Граффити ко Дню письменности в Слониме на ул. Красноармейской рисует художественная студия по росписи стен «ZADELO».
Как
— Переделаем, так как это все же День белорусской письменности. Мы решили прислушаться к людям — читали отзывы в социальных сетях, мониторили, — пояснила заместитель начальника управления идеологии Слонимского райисполкома Наталья Гончарук.
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Ко Дню белорусской письменности, который пройдет в Слониме, на одном из домов стали рисовать граффити там готовили граффити, где надписи собирались собирались...
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