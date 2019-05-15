Большой фоторепортаж с фестиваля-конкурса «Созвездие талантов»

Источник материала: Полымя

15 мая актовый зал Кореличского районного Центра культуры и народного творчества собрал самых талантливых юных певцов, танцоров и ведущих. На протяжении двух часов творческие ребята показывали, что получается у них лучше всего, а компетентное жюри, в состав которого входили начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Кореличского райисполкома Инна Санчук, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Кореличского райисполкома Ольга Базар, учитель по классу хореографии государственного учреждения образования «Кореличская детская школа искусств Ирина Беляк, председатель райкома профсоюзов работников агропромышленного комплекса Ирина Пеньковская, первый секретарь районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи» Евгений Пархомович, выбирало лучших их лучших.

Фото Елизаветы МУТИЛОВИЧ























































































