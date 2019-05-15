В Центре социального обслуживания населения Кореличского района к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков создали видеофильм «Мы помним».
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«Мы помним…» | Видеофильм ЦСОН Кореличского района
16.05.2019 — Новости Общества | Полымя
Источник материала: Полымя
В Центре социального обслуживания населения Кореличского района к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков создали видеофильм «Мы помним».
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В Центре социального обслуживания населения Кореличского района к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков создали видеофильм «Мы...
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