Поэзия майского дня: «Дарите женщинам цветы…»

Источник материала: Полымя

Ежедневно мы общаемся с людьми разного возраста, слышим много различных мнений и суждений, узнаём что-то новое и интересное из жизни каждого собеседника. Своим умением внимательно выслушать, понять, дать необходимый совет мы вызываем человека на откровенный разговор.





Накануне майских праздников все женщины без исключения ждут поздравлений, вызывающих хорошее настроение слов. От них они становятся моложе и красивее.

«Мои дети всегда приезжают с цветами. Я им очень благодарна. Когда остаюсь одна, почти две недели любуюсь тюльпанами или розами и часто задумываюсь, почему они так долго не увядают. И это, наверное, потому, что от чистого сердца и с любовью подарены. Цветы это тоже чувствуют», — поделилась своей радостью Елена Владимировна Купчинская.

Однако случайно пришлось услышать и такие слова: «А мне мои вообще не дарят, по телефону поздравляют и всё. Я не обижаюсь. Это не главное».

Но это кто как считает. С этим, пожалуй, вряд ли кто согласится. Ведь праздник бывает раз в году и не зря его отмечают весной. С приходом этой солнечной поры года всё вокруг просыпается и расцветает, равносильно тому как и мать каждое утро на рассвете наклоняется над кроваткой младенца, поёт песню и на поднятых вверх руках направляет его к солнцу.

Все женщины на земле — матери, жены, подруги — заслуживают самого пристального внимания и глубокого уважения. Это знают все. Пусть они будут счастливы, любимы и здоровы.

Пусть в каждой семье станет главным умение прощать и всегда горит огонёк добра, взаимопонимания и согласия.

Чтоб без причины не скучали

И вам сопутствовали светлые мечты,

Чтоб каждый день с улыбкою встречали —

Дарите женщинам цветы!

Всё куда-то спешим, мы в дороге, в пути,

Впереди ждёт проблем бесконечная нить.

Как же нам в суете хоть минутку найти,

Чтобы маме своей позвонить?

А была ли бессонной эта длинная ночь,

Может, сказочный сон согревал её душу?

Вот опять рядом с ней сыновья, внуки, дочь,

Они клятвы своей никогда не нарушат.

Сколько в жизни у нас нерешённых задач,

Но сплошных неудач ещё больше бывает.

Кто-то вспомнит о маме и скажет: «Не плачь»,

А другой и об этом порой забывает.

В объятьях тревожных и сумрачных дней,

Если слёзы в глазах, в них обид отраженье,

Прибегаем с надеждой мы к маме своей,

Прислонившись к ней, ищем спасенья.

Чтобы в сердце остался след радостных встреч,

Доброта и любовь освещали наш путь,

Нам родителей надо при жизни беречь,

А не плакать над тем, что уже не вернуть.

Пусть исполнится всё, что ещё не сбылось,

И придёт вдохновенье кое-что изменить,

Чтобы время у нас непременно нашлось

К милой маме приехать, зайти, позвонить.

Анна КОЗЕЛ,

г.п. Кореличи