Белорусская железная дорога идет в ногу со временем

Источник материала: Единство

С апреля пассажирам дополнительно предоставлена возможность подключения к интернету по технологии Wi-Fi в поездах региональных и межрегиональных линий бизнес-класса (серии ЭПР в 4-вагонном исполнении), курсирующих в сообщении между Минском и Бобруйском, Минском и Брестом, Минском и Барановичами, Минском и Оршей. Интернет доступен на 33 станциях и остановочных пунктах: Жодино, Смолевичи, Пуховичи, Руденск, Столбцы, Городея, Ганцевичи, Ивацевичи, Кобрин, Речица, Коммунары, Слуцк, Волковыск-Город

и др.

– Сегодня сеть Wi-Fi на Белорусской железной дороге обеспечивается свыше 160 точками доступа, установленными на вокзалах, станциях и остановочных пунктах, а также организована в 18 электропоездах серии ЭП. Для того, чтобы подключиться к Wi-Fi, необходимо пройти регистрацию. Код доступа приходит с помощью SMS на номер мобильного телефона. Воспользоваться услугой могут абоненты всех белорусских мобильных операторов, – рассказали в пресс-центре Белорусской железной дороги. – Уже более 650 тыс. человек воспользовались возможностью подключения к Wi-Fi на 19 вокзалах и станциях. Среди них: Борисов, Орша-Центральная, Молодечно, Минск-Пассажирский, Брест-Центральный, Гомель, Могилев, Осиповичи, Бобруйск, Витебск, Полоцк и другие.