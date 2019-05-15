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В Беларуси полностью снят запрет на посещение лесов

16.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси полностью снят запрет на посещение лесов. В начале мая в Беларуси установилась дождливая погода, в связи с чем обстановка в лесах стала более благоприятной, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В Беларуси полностью снят запрет на посещение лесов
Решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимаются местными органами власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по ЧС. Меры ограничительного характера вводятся в случае установления высокого класса пoжарной oпасности. Главная цель введения запретов на посещение лесов — обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда.

С начала года в Беларуси зафиксировано около 330 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. га. Наибольшее количество лесных пожаров произошло в лесхозах Брестской области (130 случаев на 866 га — без учета площади пожара в Полесском лесхозе) и Гродненской области (37 случаев на 820 га).

Как сообщалось ранее, прошедший апрель в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Средняя температура воздуха по стране в апреле составила плюс 8,8 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. Высокая пожарная опасность была обусловлена засушливой и ветреной погодой.

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