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В Беларуси полностью снят запрет на посещение лесов
16.05.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Беларуси полностью снят запрет на посещение лесов. В начале мая в Беларуси установилась дождливая погода, в связи с чем обстановка в лесах стала более благоприятной,
С начала года в Беларуси зафиксировано около 330 лесных пожаров на общей площади 2,4 тыс. га. Наибольшее количество лесных пожаров произошло в лесхозах Брестской области (130 случаев на 866 га — без учета площади пожара в Полесском лесхозе) и Гродненской области (37 случаев на 820 га).
Как сообщалось ранее, прошедший апрель в Беларуси был самым сухим за последние 75 лет. За этот месяц в среднем по стране выпало 7 мм осадков, что составляет 18,2% климатической нормы. Средняя температура воздуха по стране в апреле составила плюс 8,8 градуса, что на 1,5 градуса выше климатической нормы. Высокая пожарная опасность была обусловлена засушливой и ветреной погодой.
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