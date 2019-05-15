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Рядом с апарт-отелем Семашко на Калючинской в Гродно начинают строить новое здание
16.05.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На пустыре между апарт-отелем на улице Калючинской, 21, и молодежным центром «Гродно» начались подготовительные строительные работы. В ближайшее время здесь возведут современное здание общественного назначения. Владельцем этого участка в самом центре Гродно является гродненский предприниматель Станислав Семашко,
Территорию на повороте с улицы Кирова (напротив тюрьмы) бизнесмен купил в конце прошлого года на открытых торгах за 544 тысячи рублей. Сейчас место будущей стройки обнесено ограждением, на котором вывесили баннеры с изображением будущего дома. На одном из них виден проект будущего здания.
Раньше на этом месте было здание, построенное в конце позапрошлого века. В конце 80-х годов прошлого века его попытались отремонтировать и восстановить, но из-за отсутствия средств на это в конце 90-х годов остатки дома снесли.
По условиям аукциона, будущая постройка должна быть 2-этажной, с мансардой или без. Также застройщику необходимо было учесть внешний вид предыдущего здания.
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В ближайшее время здесь возведут современное здание общественного назначения. Владельцем этого участка в самом центре Гродно является гродненский...
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