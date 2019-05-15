«Систему разрушили, а собрать ее по щелчку пальцев нельзя». Коммунальники Витебска - о нехватке дворников

Источник материала: Tut.by

В начале апреля власти города признали, что «Зеленхоз», который занимался уборкой дворов последние 2,5 года, не справляется с этим. Решили вернуться к старой схеме : в каждый двор по дворнику. Со 2 мая уборкой придомовых площадок вновь занимается ЖРЭТ. Дворники потихоньку возвращаются к своим обязанностям, но их еще видят далеко не в каждом дворе .

Так, председатель ТС в микрорайоне Билево Анатолий Кравчинский рассказал «Витебскому курьеру»:

— Во дворах домов №№ 22 и 38 на улице Богатырева уборку должен производить ЖЭУ № 22. Но он к работе не приступил до сих пор, ссылаясь на отсутствие бюджетного финансирования и работников. Все так ждали, когда на смену «Зеленхозу» снова придет ЖРЭТ. Думали, наконец, станет чисто, а что получилось? В ЖЭУ ждут, что дворники товариществ собственников не выдержат и уберут бесплатно. Наш дворник и так уже убирает мусор, хотя это не входит в его обязанности. Но траву косить же он не будет! Получается, что хотят повесить на дворников ТС то, что не выполняют «Зеленхоз» и ЖРЭТ, которые за это должны получать дотации. Сколько это будет продолжаться? Похоже, теперь порядка не будет нигде. Был плохой «Зеленхоз», теперь хороший никто.

Инженер по благоустройству ЖРЭТа Юлия Ольховик пояснила, что с 15 мая в Билево начали косить траву и убирать мусор. Пока — во дворах вдоль Московского проспекта и возле дома № 4 на улице Короткевича. Затем дворники будут постепенно продвигаться вглубь микрорайона. Но, к сожалению, охватить всю территорию одновременно не получится: по словам инженера, ЖРЭТ — сам заложник ситуации.

— После того, как из «Зеленхоза» уволили дворников, в течение месяца они могли устроиться к нам в ЖРЭТ, — говорит Юлия Ольховик. — И мы по закону должны были все это время ждать, чтобы оформить на работу всех желающих. А нанять людей с улицы не могли, так как не знали, сколько людей из «Зеленхоза» захотят к нам прийти. Поэтому и получилось, что штат пока не полностью укомплектован, на некоторых участках дворников нет. К нам устроилось около 330 человек, хотя говорили, что в «Зеленхозе» уволили 600. И только теперь мы имеем право брать кого-то еще на вакантные места.

Юлия Ольховик просит горожан запастись терпением:

— К сожалению, люди не понимают, что была система, но ее разрушили — и собрать обратно по щелчку пальцев невозможно. К тому же раньше ЖРЭТ никогда не обслуживал товарищества собственников, для нас это новые территории, которые мы будем осваивать. Что касается Билево, то мастер там уже назначен, участки сформированы, но еще на все из них распределили людей по территориям. Конечно, микрорайон будут убирать полностью. Но нужно немного подождать.

В подчинении «Зеленхоза» дворники работали последние 2,5 года — с ноября 2016-го. В ЖРЭТе один рабочий обеспечивал комплексное содержание от 1 до 4 домов с прилегающими дворовыми территориями. После разделения между предприятиями функций сотрудник «Зеленхоза» обслуживал от 2 до 8 дворов. В связи с этим снизилась оперативность уборки. Особенно это бросалось в глаза при таянии снега, во время снегопада и осенью, в листопад. Ожидается, что теперь уличную уборку организуют иначе. Хотят увеличить количество дворников. За каждым из них закрепят от 1 до 4 домов. Дворник будет убирать придомовую территорию, лестничные площадки, мусорокамеры и мусоропроводы.