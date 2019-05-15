ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Это бесконечный стыд». Прокурор запросила большой срок для замглавврача медцентра МТЗ

16.05.2019 15:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Выступая сегодня в прениях сторон, государственный обвинитель Жанна Баранова попросила признать Сергея Семижона виновным в получении взятки в 28 тысяч долларов и приговорить к 7,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Обращаясь к суду с последним словом, обвиняемый не сдержал слез и признался: еще за 56 лет жизни ему никогда так не было стыдно как сейчас.


Сергей Семижон во время суда. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Судебное разбирательство в отношении замглавврача медицинского центра МТЗ подходит к завершению. Сергею Семижнону предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), вину врач признал частично, ссылаясь на то, что «единого умысла не было». И полностью погасил эти 28 тысяч долларов.

Сегодня заседание в суде Фрунзенского района Минска началось с того, что адвокат Семижона зачитал коллективное письмо, под которым подписались 233 сотрудника медцентра МТЗ. «Сергей Ефимович за 26 лет работы в центре прошел путь от врача до заместителя главного врача. Он превосходный организатор, внимательный, вежливый, добрый и чуткий человек, врач от Бога. (…) Трудно себе представить более благородного человека», — говорится в ходатайстве. Коллектив обращает внимание, что именно Сергей Семижон занимался модернизацией, благодаря ему в центре появилось новое оборудование. Те, кто выступил в защиту врача, просят не лишать его свободы.


После чего слово взяла прокурор Жанна Баранова.

— Семижон являлся законопослушным и уважаемым человеком, получал заработную плату в несколько раз выше средней. Что же явилось мотивом для получения взятки? Это жажда наживы и получение «прибыли», — отмечает государственный обвинитель.

По версии следствия, врач получал взятку в четыре этапа. Деньги всегда передавались одинаково: на авто BMW X6 к ему дому подъезжал директор компании «Геол-М» Александр Семенюк, Семижон садился в салон и получал конверт. Кстати, Семенюк уже не первый раз фигурирует взяткодателем по «делу медиков». Например, по версии следствия, он передал 18 тысяч долларов начальнику военно-медицинского управления Минобороны Алексею Еськову. Последний вину не признал и был приговорен к 9 годам колонии.

По словам Семенюка, замглавврача медцентра МТЗ, сам указал, мол, согласен на 10% от поставки оборудования, но пришлось сойтись на 5%. Обвиняемый это отрицает. Как указано в материалах дела, первую взятку в 10 тысяч долларов Сергей Семижон получил за то, что «Геол-М» поставила в центр в 2013 году стоматологический томограф стоимостью 168 тысяч рублей. Следующая взятка в 10 тысяч была передана в 2014 году после победы все той же «Геол-М» на поставку эндоскопического оборудования, которое обошлось в 351 тысячу рублей.

Семижон был председателем комиссии по закупкам, но его подчиненные в своих показаниях рассказывали: он не давал указаний выбрать нужного победителя, не давил на членов комиссии, все тендеры проходили законно. Лишь однажды он сказал сотруднику центра: «Хотел бы, чтобы закупался Olympus, это качественное оборудование».

Как уже звучало не раз в других судах: «Геол-М» — монополист на рынке, и компанию выбирали в том числе, потому что она предлагала самые низкие цены.

Еще две взятки, 6 и 2 тысячи долларов, врач, по данным следствия, получил от Семенюка в 2016-м и весной 2018 года. Позже взяткодатель будет задержан сотрудниками КГБ и напишет явку с повинной, указав несколько врачей.


— Высокий суд, есть все основания для постановления обвинительного приговора. К административной и уголовной ответственности Семижон не привлекался, он врач высшей категории, пользовался авторитетом в коллективе, удостаивался грамот. Вместе с тем никто не может быть исключением, несмотря на положительные характеристики, — обращается к суду прокурор. — Прошу признать Семижона виновным и на основании ч.3 ст. 430 УК назначить наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имуществом.

Прокурор также просит запретить врачу на протяжении 5 лет занимать руководящие должности. А также снять арест с двух квартир, одна из которых принадлежит жене Сергея Семижона, но оставить под арестом дом в деревне, земельный участок, гараж и Mercedes 2007 года выпуска.

— Высокий суд, только вам решать судьбу этого человека, вспоминая лицо обвиняемого в совещательной комнате, — говорит адвокат фигуранта уголовного дела.

По мнению защитника, действия врача стоит переквалифицировать с ч. 3 ст. 430 (наказание от 5 до 15 лет) на ч.2 (наказание от 3 до 10 лет), учесть, что у Сергея Семижона не было договоренностей и умысла на получение взятки, а словам взяткодателя — дать оценку. Ведь Александр Семенюк был в СИЗО КГБ и писал явки «под трафарет». А потом вспомнил, что никакой договоренности не было. Защита уверена: врачу стоит назначить наказание, не связанное с лишением свободы и применить отсрочку исполнения наказания.


Речь самого Сергея Семижона вышла эмоциональной, в какой-то момент не сдержали слез и сам врач, и его жена, которая вместе с сыном пришла поддержать близкого человека.

— Я хочу сказать, что глубоко раскаиваюсь в содеянном. Прошу прощения у своих коллег, семьи, добрых людей, что заставил вас страдать. Это бесконечный стыд, который впервые испытываю за свои 56 лет жизни, — выступает с последним словом Сергей Семижон.

Он вспомнил свое тяжелое детство, как его растили мама с бабушкой, но по сравнению с сегодняшней ситуацией это оказалось не самым страшным.

— Я нахожу 11 месяцев в СИЗО КГБ, многое чего повидал, но к этому не был готов, — говорит обвиняемый.

Если к вам пришли. Рассказываем, что нужно знать о своих правах, когда силовики проявляют интерес

Врач вспомнил, как упорно и долго шел к своей цели, к осуществлению детской мечты — стать врачом. И стал. 6 лет проработал в БСМП и 26 — в медцентре МТЗ.

Напомним, суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Сергея Семижона 3 мая. Уже бывший заместитель главного врача медцентра МТЗ признал вину частично, настаивая на том, что «единого умысла» брать деньги не было. Выступая в суде в качестве свидетелей сотрудники медцентра МТЗ отзывались о Сергее Ефимовиче только положительно.

— Как человек он великолепный, всегда идет навстречу, помогает. Знаете, побольше бы таких руководителей. Когда он пришел, началось переоснащение техники, — рассказывала Галина Чиркова, ведущий инженер по медицинскому оборудованию медцентра МТЗ.

Она отмечала: оборудование у них стояло старое, с 90-х годов, и требовало замены. То, что было закуплено через тендеры, работает хорошо, вопросов к нему нет.

— Я с уверенностью могу сказать, что с приходом Сергея Ефимовича выручка нашего предприятия выросла в разы, выросла заработная плата сотрудников медицинского центра. Никогда не забывайте, сколько жизней было спасено благодаря закупке этого оборудования, это не 100 человек, а 25 тысяч. К нему мог обратиться любой вне зависимости от его ранга. Этому человеку верили все, за ним шли. Сейчас все понимают, что таких руководителей нужно еще поискать. А теперь люди стали уходить. Как я говорю: раньше это был медицинский центр, а теперь амбулатория, — говорила начальник планово-экономического отдела медцентра МТЗ Светлана Лазарева.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выступая сегодня в прениях сторон, государственный обвинитель Жанна Баранова попросила признать Сергея Семижона виновным в получении взятки в 28 тысяч долларов и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Рядом с апарт-отелем Семашко на Калючинской в Гродно начинают строить новое здание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • часы наручные женские распродажа в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика