«Это бесконечный стыд». Прокурор запросила большой срок для замглавврача медцентра МТЗ

Источник материала: Tut.by

Выступая сегодня в прениях сторон, государственный обвинитель Жанна Баранова попросила признать Сергея Семижона виновным в получении взятки в 28 тысяч долларов и приговорить к 7,5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Обращаясь к суду с последним словом, обвиняемый не сдержал слез и признался: еще за 56 лет жизни ему никогда так не было стыдно как сейчас.



Сергей Семижон во время суда. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Судебное разбирательство в отношении замглавврача медицинского центра МТЗ подходит к завершению. Сергею Семижнону предъявлено обвинение по ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), вину врач признал частично, ссылаясь на то, что «единого умысла не было». И полностью погасил эти 28 тысяч долларов.

Сегодня заседание в суде Фрунзенского района Минска началось с того, что адвокат Семижона зачитал коллективное письмо, под которым подписались 233 сотрудника медцентра МТЗ. «Сергей Ефимович за 26 лет работы в центре прошел путь от врача до заместителя главного врача. Он превосходный организатор, внимательный, вежливый, добрый и чуткий человек, врач от Бога. (…) Трудно себе представить более благородного человека», — говорится в ходатайстве. Коллектив обращает внимание, что именно Сергей Семижон занимался модернизацией, благодаря ему в центре появилось новое оборудование. Те, кто выступил в защиту врача, просят не лишать его свободы.





После чего слово взяла прокурор Жанна Баранова.

— Семижон являлся законопослушным и уважаемым человеком, получал заработную плату в несколько раз выше средней. Что же явилось мотивом для получения взятки? Это жажда наживы и получение «прибыли», — отмечает государственный обвинитель.

По версии следствия, врач получал взятку в четыре этапа. Деньги всегда передавались одинаково: на авто BMW X6 к ему дому подъезжал директор компании «Геол-М» Александр Семенюк, Семижон садился в салон и получал конверт. Кстати, Семенюк уже не первый раз фигурирует взяткодателем по «делу медиков». Например, по версии следствия, он передал 18 тысяч долларов начальнику военно-медицинского управления Минобороны Алексею Еськову. Последний вину не признал и б ыл приговорен к 9 годам колонии .

По словам Семенюка, замглавврача медцентра МТЗ, сам указал, мол, согласен на 10% от поставки оборудования, но пришлось сойтись на 5%. Обвиняемый это отрицает. Как указано в материалах дела, первую взятку в 10 тысяч долларов Сергей Семижон получил за то, что «Геол-М» поставила в центр в 2013 году стоматологический томограф стоимостью 168 тысяч рублей. Следующая взятка в 10 тысяч была передана в 2014 году после победы все той же «Геол-М» на поставку эндоскопического оборудования, которое обошлось в 351 тысячу рублей.

Семижон был председателем комиссии по закупкам, но его подчиненные в своих показаниях рассказывали: он не давал указаний выбрать нужного победителя, не давил на членов комиссии, все тендеры проходили законно. Лишь однажды он сказал сотруднику центра: «Хотел бы, чтобы закупался Olympus, это качественное оборудование».

Как уже звучало не раз в других судах: «Геол-М» — монополист на рынке, и компанию выбирали в том числе, потому что она предлагала самые низкие цены.

Еще две взятки, 6 и 2 тысячи долларов, врач, по данным следствия, получил от Семенюка в 2016-м и весной 2018 года. Позже взяткодатель будет задержан сотрудниками КГБ и напишет явку с повинной, указав несколько врачей.





— Высокий суд, есть все основания для постановления обвинительного приговора. К административной и уголовной ответственности Семижон не привлекался, он врач высшей категории, пользовался авторитетом в коллективе, удостаивался грамот. Вместе с тем никто не может быть исключением, несмотря на положительные характеристики, — обращается к суду прокурор. — Прошу признать Семижона виновным и на основании ч.3 ст. 430 УК назначить наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имуществом.

Прокурор также просит запретить врачу на протяжении 5 лет занимать руководящие должности. А также снять арест с двух квартир, одна из которых принадлежит жене Сергея Семижона, но оставить под арестом дом в деревне, земельный участок, гараж и Mercedes 2007 года выпуска.

— Высокий суд, только вам решать судьбу этого человека, вспоминая лицо обвиняемого в совещательной комнате, — говорит адвокат фигуранта уголовного дела.

По мнению защитника, действия врача стоит переквалифицировать с ч. 3 ст. 430 (наказание от 5 до 15 лет) на ч.2 (наказание от 3 до 10 лет), учесть, что у Сергея Семижона не было договоренностей и умысла на получение взятки, а словам взяткодателя — дать оценку. Ведь Александр Семенюк был в СИЗО КГБ и писал явки «под трафарет». А потом вспомнил, что никакой договоренности не было. Защита уверена: врачу стоит назначить наказание, не связанное с лишением свободы и применить отсрочку исполнения наказания.





Речь самого Сергея Семижона вышла эмоциональной, в какой-то момент не сдержали слез и сам врач, и его жена, которая вместе с сыном пришла поддержать близкого человека.

— Я хочу сказать, что глубоко раскаиваюсь в содеянном. Прошу прощения у своих коллег, семьи, добрых людей, что заставил вас страдать. Это бесконечный стыд, который впервые испытываю за свои 56 лет жизни, — выступает с последним словом Сергей Семижон.

Он вспомнил свое тяжелое детство, как его растили мама с бабушкой, но по сравнению с сегодняшней ситуацией это оказалось не самым страшным.

— Я нахожу 11 месяцев в СИЗО КГБ, многое чего повидал, но к этому не был готов, — говорит обвиняемый.

Врач вспомнил, как упорно и долго шел к своей цели, к осуществлению детской мечты — стать врачом. И стал. 6 лет проработал в БСМП и 26 — в медцентре МТЗ.

Напомним, суд начал рассматривать уголовное дело в отношении Сергея Семижона 3 мая. Уже бывший заместитель главного врача медцентра МТЗ признал вину частично , настаивая на том, что «единого умысла» брать деньги не было. Выступая в суде в качестве свидетелей сотрудники медцентра МТЗ отзывались о Сергее Ефимовиче только положительно.

— Как человек он великолепный, всегда идет навстречу, помогает. Знаете, побольше бы таких руководителей. Когда он пришел, началось переоснащение техники, — рассказывала Галина Чиркова, ведущий инженер по медицинскому оборудованию медцентра МТЗ.

Она отмечала: оборудование у них стояло старое, с 90-х годов, и требовало замены. То, что было закуплено через тендеры, работает хорошо, вопросов к нему нет.

— Я с уверенностью могу сказать, что с приходом Сергея Ефимовича выручка нашего предприятия выросла в разы, выросла заработная плата сотрудников медицинского центра. Никогда не забывайте, сколько жизней было спасено благодаря закупке этого оборудования, это не 100 человек, а 25 тысяч. К нему мог обратиться любой вне зависимости от его ранга. Этому человеку верили все, за ним шли. Сейчас все понимают, что таких руководителей нужно еще поискать. А теперь люди стали уходить. Как я говорю: раньше это был медицинский центр, а теперь амбулатория, — говорила начальник планово-экономического отдела медцентра МТЗ Светлана Лазарева.