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Въездная башня Старого замка будет выглядеть по-другому: учли предложения польских экспертов
16.05.2019 15:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вид купола над въездной башней Старого замка вызывал самые большие споры среди историков. Изначально авторы реконструкции предлагали свой вариант купола, который имел округлую форму. Белорусские архитекторы руководствовались изображением замка на гравюре Томаша Маковского. Однако польские специалисты предложили несколько иную форму.
Польская делегация побывала Гродно в октябре прошлого года. В ноябре белорусская сторона получила графические предложения, как должен выглядеть купол въездной башни.
— Прапановы ўлічаны праектнай арганізацыяй пры дапрацоўцы дакументацыі формы завяршэння брамнай вежы. Рашэнне дапрацавана з улікам прапаноў польскіх спецыялістаў, — рассказала начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович в
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Вид купола над въездной башней Старого замка вызывал самые большие споры среди историков.
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