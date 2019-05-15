Въездная башня Старого замка будет выглядеть по-другому: учли предложения польских экспертов

Источник материала: Tut.by

Вид купола над въездной башней Старого замка вызывал самые большие споры среди историков. Изначально авторы реконструкции предлагали свой вариант купола, который имел округлую форму. Белорусские архитекторы руководствовались изображением замка на гравюре Томаша Маковского. Однако польские специалисты предложили несколько иную форму.



Один из вариантов въездной башни, предложенных белорусскими архитекторами. Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Польская делегация побывала Гродно в октябре прошлого года. В ноябре белорусская сторона получила графические предложения, как должен выглядеть купол въездной башни.



Так будет выглядеть купол въездной башни. Фото: группа в facebook Стары замак — Гродна

— Прапановы ўлічаны праектнай арганізацыяй пры дапрацоўцы дакументацыі формы завяршэння брамнай вежы. Рашэнне дапрацавана з улікам прапаноў польскіх спецыялістаў, — рассказала начальник управления культуры Гродненского облисполкома Елена Климович в официальной группе в Facebook, где проходит обсуждение реконструкции Старого замка.